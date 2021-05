Bij ADO Den Haag zaten ze er donderdag flink doorheen nadat ze officieel degradeerden uit de Eredivisie. De hekkensluiter verloor met ruime cijfers van concurrent Willem II (1-4) en is niet meer te redden in de laatste speelronde.

"Dit is gewoon pijnlijk. Als ik zie wat het doet met de mensen van de club, met de spelers, dan ben ik daar stil van. Ik had er vooraf geloof in dat we deze klus konden klaren. Maar als je dan zo de goals weggeeft... Dit is zo zonde, want ADO is een prachtige club", zei trainer Ruud Brood tegen ESPN.

ADO had de laatste twee wedstrijden gewonnen van Feyenoord (3-2) en PEC Zwolle (0-1) en mocht daarom uit verslagen positie toch nog hopen op handhaving. Tegen Willem II viel de ploeg echter weer ver terug en viel alsnog na dertien jaar in de Eredivisie actief te zijn geweest het doek.

"Dit is teleurstellend, klote, noem maar op. Alles eigenlijk. ADO is een veel te mooie club om een divisie lager te spelen. We knokten onszelf zo goed terug en dan geven we het vandaag eigenlijk vanaf minuut één uit handen", verzuchtte een emotionele Gianni Zuiverloon.

"We waren al dood en begraven, maar in een week tijd pakten we zes punten. We waren daardoor helemaal terug en hadden het zelfs weer in eigen hand. Dat maakt deze nederlaag nog een stuk erger. Eigenlijk zit het hele seizoen al alles tegen", voegde Abdenasser El Khayati, die bij 0-2 een strafschop miste, toe.

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood reageert verslagen op de degradatie van zijn ploeg. ADO Den Haag-trainer Ruud Brood reageert verslagen op de degradatie van zijn ploeg. Foto: ANP

Opmerkelijk moment bij 0-2 van Willem II

Wel leek ADO zich terecht te mogen beklagen over de 0-2. Vangelis Pavlidis tikte de bal binnen, nadat scheidsrechter Jochem Kamphuis al had gefloten voor buitenspel. Na bestudering van de VAR werd het doelpunt alsnog goedgekeurd.

"Het was heel verwarrend. Wij hoorden het piepsignaal van de grensrechter, dus we dachten dat de scheidsrechter wel zou fluiten en stopten daarom moet voetballen. Het is niet goed dat wij dat deden, maar dat is wel de reden", vertelde Zuiverloon.

"Het is niet dat we door dit moment eruit vliegen of dat we het in deze wedstrijd verkloot hebben. Het is daarvoor misgegaan. Maar dit is wel zonde. We brachten onszelf in de positie om een wonder te verrichten en dan is het zuur dat het zo afloopt."

ADO sluit het seizoen zondag af met een uitduel met FC Twente, maar dat gaat dus nergens meer om. Naast ADO degradeerde ook VVV-Venlo donderdag. FC Emmen en Willem II gaan zondag uitmaken wie zestiende wordt en de play-offs in moet.

