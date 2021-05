De verslagenheid is groot bij VVV-Venlo nu de club is gedegradeerd uit de Eredivisie. De Limburgers gingen donderdag met 3-1 onderuit bij kampioen Ajax, terwijl concurrenten RKC Waalwijk, Willem II en FC Emmen wonnen.

"Het is niet te beschrijven hoe dit voelt. We weten wat het betekent voor de club en voor de stad. Dit doet heel veel pijn. Na de rode kaart voor Ajax kregen we een beetje geloof, maar daarna kregen we direct weer een klap door de 2-0", zei aanvoerder Danny Post voor de camera van ESPN.

VVV was bij rust al op de hoogte van de tussenstanden op de andere velden. "Daar kregen we wel zware benen van", vervolgde Post, die onder meer hoorde dat Willem II halverwege op een 0-3-voorsprong stond bij ADO. Na de 2-1 wilden we er nog voor gaan, maar lag hij er aan de andere kant wéér snel in."

Lange tijd leek het een prima seizoen te worden voor VVV, maar zondag tegen Ajax werd de dertiende nederlaag geleden in veertien wedstrijden. "In januari hadden we 22 punten en dachten we: het moet wel heel gek lopen, wil het nog misgaan. Daarna kwam een slechte serie en dat hebben we niet kunnen ombuigen", baalde Post.

"In potjes tegen clubs als RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam hadden we meer punten moeten pakken. We hadden zondag tegen FC Emmen nog een kans willen hebben, maar dat is nu over."

Sébastien Haller maakte de 0-2 voor Ajax. Foto: ANP

Pijnlijk voor iedereen die VVV liefheeft

De directie van VVV hoopte nog op een ommekeer door trainer Hans de Koning in maart te ontslaan, maar onder opvolger Jos Luhukay ging het niet beter. "Dit is erg pijnlijk voor iedereen die VVV liefheeft", zei Luhukay na de nederlaag tegen Ajax.

"We hebben het hele seizoen geen toeschouwers op onze tribunes gehad vanwege corona. En degradatie gaat de ploeg ook financieel zwaar raken. We moeten snel met elkaar om de tafel en kijken wat er voor komend seizoen financieel mogelijk is."

Luhukay wil sowieso verder bij VVV, ook nu de club naar de Keuken Kampioen Divisie gaat. "We gaan kijken hoe we volgend seizoen een zo sterk mogelijk VVV neerzetten."

Naast VVV is ook ADO Den Haag één speelronde voor het einde al veroordeeld tot het spelen van Keuken Kampioen Divisie-voetbal. Willem II en Emmen gaan uitmaken wie de play-offs in moeten.