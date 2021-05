Feyenoord is er definitief niet in geslaagd om zich direct te plaatsen voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam uit bij Heracles Almelo niet verder dan 1-1 en gaat als vijfde eindigen in de Eredivisie. Vitesse is na een 3-3-gelijkspel bij Fortuna Sittard zeker van de vierde plaats en mag Europa in.

Feyenoord staat na 33 wedstrijden op 56 punten en kan het gat van vijf punten met Vitesse definitief niet meer dichten. De thuiswedstrijd op de laatste speeldag tegen RKC Waalwijk heeft voor de Rotterdammers daardoor weinig waarde meer.

Feyenoord gaat in de play-offs met de nummer zes, zeven en acht van de Eredivisie strijden om het laatste Europese ticket. De club die als winnaar uit de strijd komt, mag naar de tweede voorronde van de eerste editie van de Conference League.

De laatste keer dat Feyenoord ontbrak in Europa was in het seizoen 2015/2016. Het mislopen van Europees voetbal zou een afscheid in mineur betekenen voor Advocaat, die na dit seizoen wordt vervangen door Arne Slot.

Vitesse krijgt als nummer vier een ticket voor de derde voorronde van de Conference League. De Arnhemmers lieten de kans liggen om zich al eerder te verzekeren van Europees voetbal door in de finale van de KNVB-beker te verliezen van Ajax.

Uitslagen Eredivisie-speelronde 33 Ajax-VVV 3-1

PSV-PEC Zwolle 4-2

FC Groningen-AZ 0-0

Fortuna Sittard-Vitesse 3-3

Heracles-Feyenoord 1-1

Sparta-FC Utrecht 0-0

FC Emmen-Heerenveen 3-1

RKC Waalwijk-FC Twente 2-1

ADO Den Haag-Willem II 1-4

Eric Botteghin is het niet eens met de toegekende penalty. Eric Botteghin is het niet eens met de toegekende penalty. Foto: ANP

Feyenoord kan slechte reeks niet stoppen

Feyenoord kon tegen Heracles weer beschikken over de van een schorsing teruggekeerde Steven Berghuis, maar ook de aanvoerder kon de slechte serie geen halt toeroepen. Na de nederlagen tegen ADO Den Haag (3-2) en Ajax (0-3) stelden de Rotterdammers ook in Almelo teleur.

Feyenoord kwam na een uur spelen nog wel op voorsprong, al was daar een grote fout van Janis Blaswich voor nodig. De keeper van Heracles verkeek zich volledig op een schot van Orkun Kökçü en was daarmee verantwoordelijk voor de 0-1.

Door de voorsprong kwam de vierde plaats voor Feyenoord weer in zicht, maar die hoop was ook weer snel vervolgen. Na een lichte overtreding van Eric Botteghin benutte Sinan Bakis een penalty en bepaalde daarmee de eindstand op 1-1. Heracles had penaltyspecialist Rai Vloet even daardoor geblesseerd zien uitvallen.

Voor Heracles is het gelijkspel belangrijk in de strijd om de achtste plaats en een daaraan gekoppeld ticket voor de play-offs. De ploeg van trainer Frank Wormuth deelt die positie met Sparta, dat FC Utrecht op het Kasteel op 0-0 hield. De Rotterdammers hebben wel een beter doelsaldo dan Heracles. Op de laatste speeldag staan sc Heerenveen-Sparta en AZ-Heracles op het programma.

Feyenoord weet al dat het in de play-offs gezelschap krijgt van FC Utrecht en FC Groningen. Die clubs staan respectievelijk zesde en zevende met een grote voorsprong op de nummer acht.

Vitesse had aan een gelijkspel genoeg om Feyenoord achter zich te houden. Vitesse had aan een gelijkspel genoeg om Feyenoord achter zich te houden. Foto: ANP

Vitesse voorkomt nederlaag in blessuretijd

Vitesse mag dankzij een zwaarbevochten remise tegen Fortuna met een Europees ticket op zak vakantie gaan vieren. Door een goal van Loïs Openda in blessuretijd eindigde het duel in 3-3.

De ploeg van trainer Thomas Letsch had het zwaar in Sittard en kwam al na 58 seconden door toedoen van Ben Rienstra op achterstand. Door goals van Sondre Tronstadt en Riechedly Bazoer stelde Vitesse nog binnen een half uur orde op zaken.

Daarmee was Fortuna nog niet verslagen, want met twee goals liet Zian Flemming de wedstrijd volledig kantelen. Pas diep in blessuretijd zorgde de Belgische spits Openda voor de 3-3, een doelpunt dat Vitesse door het gelijkspel van Feyenoord niet eens meer echt nodig had.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie