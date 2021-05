PSV is nagenoeg zeker van de tweede plaats in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen mede door een doelpunt van Eran Zahavi eenvoudig met 4-2 van PEC Zwolle en zagen concurrent AZ niet verder komen dan een 0-0-gelijkspel bij FC Groningen.

PSV heeft met nog één speelronde te gaan drie punten voorsprong op AZ en bovendien een veel beter doelsaldo (+39 om +29). PSV sluit de competitie af met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht en AZ met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

De tweede plaats geeft recht op deelname aan de voorrondes van de Champions League. De nummer drie moet genoegen nemen met de voorrondes van de Europa League. Zowel PSV als AZ moet sowieso al vroeg aan het nieuwe seizoen beginnen.

Ajax is als kampioen verzekerd van de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers, die een straatlengte voorsprong hebben op PSV en AZ, waren donderdag met 3-1 te sterk voor het gedegradeerde VVV-Venlo.

De vrouw van Eran Zahavi reageert emotioneel op het doelpunt van haar man. De vrouw van Eran Zahavi reageert emotioneel op het doelpunt van haar man. Foto: ANP

Vrouw reageert emotioneel op goal Zahavi

Bij PSV waren vele ogen gericht op Zahavi. Het gezin van de Israelische spits werd vorige week op brute wijze overvallen in hun woning in Amsterdam, terwijl Zahavi zelf op dat moment met zijn ploeggenoten op weg was naar Tilburg voor het duel met Willem II (0-2). Hij keerde meteen huiswaarts.

Zahavi besloot ondanks de mentale impact het seizoen gewoon af te maken bij PSV. Hij scoorde tegen PEC na rust de 0-4 met een rake kopbal en maakte bij het juichen van een hartjesgebaar richting zijn gezin, dat op de tribune mocht plaatsnemen. De vrouw van Zahavi kon haar tranen niet bedwingen.

PSV leidde na een half uur al met 3-0. De 1-0 viel zeer knullig. PEC-doelman Xavier Mous nam een terugspeelbal van Yuta Nakayama verkeerd aan, waardoor de bal in zijn eigen doel belandde. De 2-0 en 3-0 kwamen op naam van Donyell Malen en Yorbe Vertessen. PEC deed iets terug via Immanuel Pherai en Samir Lagsir.

Arjen Robben lost Alessio da Cruz af als invaller. Arjen Robben lost Alessio da Cruz af als invaller. Foto: ANP

Robben doet tien minuten mee bij FC Groningen

AZ slaagde er niet in om de hechte verdediging van FC Groningen te breken. De Alkmaarders hadden een veldoverwicht, maar wisten dat niet uit te drukken in heel veel kansen. In de eerste helft was een ingedraaide vrije trap van Teun Koopmeiners op de paal én de lat het hoogtepunt.

In de tweede helft was het helemaal mager wat AZ liet zien in aanvallend opzicht. De ploeg ontsnapte daarin zelfs aan een nederlaag. Jonas Svensson haalde een omhaal van Ahmed El Messaoudi van de doellijn en daarom mag AZ nog hopen op een klein wonder in de laatste speelronde.

Bij FC Groningen deed Arjen Robben alleen de laatste tien minuten mee als invaller. De 36-jarige aanvaller was na zijn glansrol vorige week tegen FC Emmen (twee assists) een vraagteken voor het treffen met AZ, maar kon dus kort in actie komen in zijn zesde duel van dit seizoen.

Davy Klaassen ligt met een van pijn vertrokken gezicht op de grond. Davy Klaassen ligt met een van pijn vertrokken gezicht op de grond. Foto: ANP

Klaassen valt geblesseerd uit bij Ajax

Ajax trad met een half B-elftal aan tegen VVV, maar dat bracht de Amsterdammers eigenlijk geen enkel moment in de problemen. Ook niet toen Davy Klaassen vlak voor rust uitviel met een bovenbeenblessure en zijn vervanger Kenneth Taylor vlak na de pauze rood kreeg voor een stevige tackle.

Ajax stond al na tien minuten op voorsprong door Devyne Rensch, die het eindstation was van een fraaie aanval, en even leek het erop dat de thuisclub op jacht ging naar een soortgelijke score als eerder dit seizoen in Venlo, toen Ajax een Eredivisie-record vestigde met een 0-13-zege.

Dat zat er mede door de rode kaart van Taylor niet in. Ajax liep desondanks uit naar 2-0 dankzij een acrobatische actie van Sebastien Haller en na de 2-1 van Eredivisie-topscorer Giorgios Giakoumakis, zijn 26e treffer van dit seizoen, naar 3-1 door een fraaie solo van Mohamed Kudus.