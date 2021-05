ADO Den Haag en VVV-Venlo zijn donderdag gedegradeerd uit de Eredivisie. De Haagse club verloor thuis met 1-4 van Willem II en de Venlonaren gingen met 3-1 onderuit bij Ajax, waardoor met nog een speelronde te gaan het doek al is gevallen voor de twee clubs. Willem II en FC Emmen moeten nog vrezen voor de zestiende plek en daarmee deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.

RKC speelde zich donderdag officieus veilig door thuis met 2-1 te winnen van FC Twente. Nummer zestien Emmen heeft drie punten minder en kan dus in punten nog op gelijke hoogte komen, maar het doelsaldo van de Waalwijkers is veel beter (-19 om -32). Emmen was donderdag thuis met 3-1 te sterk voor sc Heerenveen.

Voor hekkensluiter ADO, dat vrijwel het gehele seizoen onderaan stond, is het voor het eerst sinds 2008 dat de club niet meer actief zal zijn op het hoogste niveau. VVV speelde sinds 2017 in de Eredivisie. Zowel ADO als VVV ontsloeg dit seizoen met respectievelijk Aleksandar Rankovic en Hans de Koning de trainer, maar onder opvolgers Ruud Brood en Jos Luhukay was het ook niet goed genoeg voor handhaving.

Nummer vijftien Willem II deed met de overwinning in Den Haag goede zaken, maar is niet veilig, omdat Emmen ook won. De Tilburgers, die zondag thuis spelen tegen Fortuna, hebben een punt meer dan FC Emmen, dat een uitduel met het gedegradeerde VVV rest.

Uitslagen Eredivisie-speelronde 33 Ajax-VVV 3-1

PSV-PEC Zwolle 4-2

FC Groningen-AZ 0-0

Fortuna Sittard-Vitesse 3-3

Heracles-Feyenoord 1-1

Sparta-FC Utrecht 0-0

FC Emmen-Heerenveen 3-1

RKC Waalwijk-FC Twente 2-1

ADO Den Haag-Willem II 1-4

Vangelis Pavlidis scoorde twee keer voor Willem II. Vangelis Pavlidis scoorde twee keer voor Willem II. Foto: ANP

Geloof halverwege al weg bij ADO

Na zeges op Feyenoord en PEC Zwolle hoopte ADO nog op een wonderlijke ontsnapping, maar zondag tegen Willem II ging het snel mis.

Vangelis Pavlidis opende al in de vijfde minuut de score, door een voorzet van Mike Trésor met zijn hak te verlengen. De Griek tikte in de 22e minuut ook de 0-2 binnen en dat was een kolderieke treffer. Scheidsrechter Jochem Kamphuis had op advies van zijn assistent al had gefloten voor buitenspel van aangever Ché Nunnely. De ADO-spelers hielden dan ook in voordat Pavlidis de bal inschoot.

De VAR concludeerde na het terugkijken van de beelden dat er geen sprake was van buitenspel en dus kende Kamphuis de treffer alsnog toe, tot woede van ADO. Abdenasser El Khayati miste vervolgens een strafschop voor ADO, waarna Kwasi Wriedt nog voor rust de 3-0 maakte.

Zo was halverwege het geloof al weg bij ADO, al maakte Michiel Kramer in de 69e minuut nog de 1-3. Twee minuten later bepaalde Nunnely de eindstand op 1-4.

Blijdschap bij Ajax na de 1-0 van Devyne Rensch. Blijdschap bij Ajax na de 1-0 van Devyne Rensch. Foto: ANP

VVV kansloos tegen tiental Ajax

VVV stond zondag voor een loodzware opgave op bezoek bij Ajax, dat voor de winterstop de recordboeken haalde door met 0-13 te winnen in Venlo.

Met de dubbel op zak Ajax startte zonder Dusan Tadic, Ryan Gravenberch en Antony, terwijl Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez al op vakantie zijn gestuurd. Devyne Rensch opende in de tiende minuut de score voor Ajax, waar Jurgen Ekkelenkamp, Oussama Idrissi en Mohammed Kudus een basisplaats hadden.

In de 54e minuut moest Ajax verder met tien man, na een rode kaart voor Kenneth Taylor die was ingevallen voor de geblesseerde Davy Klaassen. De achttienjarige middenvelder werd bestraft voor een zware tackle.

Toch tekende Sébastien Haller in de 57e minuut voor 2-0 door op acrobatische wijze binnen te werken. Topscorer Georgios Giakoumakis verkleinde daarna de achterstand voor VVV met zijn 26e competitietreffer. In de slotfase zette Kudus met een hard schot de 3-1-eindstand op het scorebord.

Sergio Peña maakte een hattrick voor FC Emmen. Sergio Peña maakte een hattrick voor FC Emmen. Foto: ANP

Emmen verslaat negental Heerenveen

Emmen weet na de 3-1-zege op Heerenveen dat het niet rechtstreeks zal degraderen. Sergio Peña maakte aale goals voor de thuisploeg, terwijl Lasse Schöne voor het eerst in zijn lange carrière rood kreeg.

Peña benutte in de 21e minuut een strafschop voor Emmen, nadat verdediger Ibrahim Dresevic van Heerenveen Michael de Leeuw op zijn kin had getrapt. Vervolgens kreeg Schöne rood vanwege een harde overtreding op Jari Vlak. De Deen trapte, al dan niet opzettelijk, op de enkel van de Emmen-speler.

In de 53e minuut scoorde Peña opnieuw uit een strafschop, na een handsbal van Jan Paul van Hecke. Hij schoot zijn ploeg even later ook naar 3-0. Benjamin Nygren deed daarna nog iets terug voor Heerenveen, dat met negen man eindigde na een rode kaart van Syb van Ottele.

RKC vierde de overwinning op Twente buiten het stadion met de supporters. RKC vierde de overwinning op Twente buiten het stadion met de supporters. Foto: Pro Shots

Opluchting bij RKC na winst op Twente

RKC is nog niet officieel zeker van handhaving, maar door een veel beter doelsaldo dan FC Emmen kan de ploeg alleen nog in theorie degraderen. De vreugde was dan ook groot na de 2-1-onverwinning op Twente.

Alle doelpunten in het Mandemakers Stadion vielen kort na rust. Clubtopscorer Danilo zette FC Twente op voorsprong, maar enkele minuten later was Sylla Sow twee keer trefzeker voor de thuisploeg. Thijs Oosting was bij beide goals de aangever.

Twente, dat slechts een van de laatste achttien wedstrijden won, kan deelname aan de play-offs om Europees voetbal definitief vergeten door de nederlaag in Waalwijk. Pijnlijk was dat Danilo vlak voor tijd rood kreeg wegens natrappen, waardoor de Ajax-huurling zijn laatste wedstrijd voor de Enschedese club waarschijnlijk gespeeld heeft.