Manchester City kon de zevende landstitel uit de clubhistorie dinsdag niet op het veld vieren, maar volgens manager Josep Guardiola was er op het trainingscomplex wel een mooi feestje met muziek, drank en eten.

"De onverwachte feestjes zijn altijd de mooiste", zei Guardiola donderdag op zijn persconferentie voor het uitduel met Newcastle United van vrijdag met een lach.

City verzekerde zich dinsdag zonder zelf te spelen van het kampioenschap. Naaste belager Manchester United verloor met 1-2 van Leicester City en kan de stadgenoot in de resterende drie speelronden niet meer van de eerste plek stoten.

"We zijn dinsdag na de zege van Leicester samengekomen in onze bubbel, iedereen was veilig", aldus Guardiola. "Vervolgens hebben we wat gedronken, wat gedanst, wat gelachen. En om 23.30 uur kwamen er tien of vijftien pizza's, dat was het mooiste moment van de avond. Jullie zijn in Engeland gewend om feestjes alleen met alcohol te vieren en niet met eten. Ha, ik weet niet waarom dat zo is."

Josep Guardiola (tweede van rechts) won in april al de League Cup met Manchester City. Josep Guardiola (tweede van rechts) won in april al de League Cup met Manchester City. Foto: ANP

City wil nu de Champions League winnen

City begon moeizaam aan het seizoen, maar is uiteindelijk duidelijk de sterkste ploeg van de Premier League. Het is voor de steenrijke club de derde titel in vier jaar (2018, 2019 en 2021), allemaal onder Guardiola.

"Ik had nooit verwacht dat we dat voor elkaar zouden krijgen", zei de Spanjaard, die sinds medio 2016 de trainer van City is. "In mijn eerste seizoen hier wonnen we geen enkele prijs. Dat was een grote teleurstelling, maar ik zal de steun van de voorzitter nooit vergeten. Ons succes komt ook doordat hij altijd achter me is blijven staan."

City won vorige maand al de League Cup en kan op 29 mei voor het eerst de Champions League winnen. Chelsea is de tegenstander in de finale, die donderdag verplaatst is van Istanboel naar Porto. Guardiola: "We hebben nog twee weken om die droom waar te maken."

