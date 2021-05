VVV-Venlo heeft donderdag voor de onderlinge ontmoeting met landskampioen Ajax wel een erehaag gevormd. Feyenoord koos er vorige week voor om dat niet te doen bij De Klassieker.

"We vinden het respectvol om een erehaag te vormen voor de landskampioen", aldus VVV-trainer Jos Luhukay voor de aftrap in de Johan Cruijff ArenA. "En we delen 35 stukken (het aantal landstitels van Ajax, red.) echte Limburgse vlaai uit aan de directie van Ajax. Hopelijk vinden ze ze lekker."

Feyenoord-trainer Dick Advocaat zei voorafgaand aan de met 0-3 verloren wedstrijd tegen Ajax dat een erehaag geen traditie is in Nederland en hij voelde er dan ook weinig voor om zijn spelers dat wel te laten doen voor de aartsrivaal.

"Bij dezen willen we Ajax feliciteren met het prachtige landskampioenschap en de beker, maar een erehaag is geen gewoonte in Nederland. We zullen ze netjes een hand geven, maar niet meer dan dat. Waarom zouden wij het voortouw nemen?"

Een erehaag voor de landskampioen is in landen als Engeland en Spanje heel gebruikelijk, maar in Nederland minder. Zo weigerde FC Groningen in 2013 een erehaag te vormen voor Ajax. In de Keuken Kampioen Divisie deed onder meer De Graafschap het onlangs wel voor SC Cambuur.

Ajax-VVV-Venlo is donderdag net als de overige acht duels in de voorlaatste speelronde om 14.30 uur begonnen. De Amsterdammers wonnen eerder dit seizoen met liefst 0-13 in Venlo en vestigden daarmee een Eredivisie-record.

