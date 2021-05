Arjen Robben begint donderdag in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie op de bank bij de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen AZ. Bij PSV staat Eran Zahavi, wiens gezin afgelopen zondag het slachtoffer was van een brute woningoverval, in de basis tegen PEC Zwolle.

Woensdag was het nog onduidelijk of Robben in actie kon komen tegen AZ. Groningen-coach Danny Buijs liet toen weten pas op de wedstrijddag te bekijken of hij de 96-voudig Oranje-international zou opstellen.

De 37-jarige Robben had afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-4) voor de tweede keer dit seizoen een basisplaats. Daarin maakte de aanvaller indruk met twee assists. Tegen AZ wordt Robben in de basis vervangen door Paulos Abraham.

FC Groningen bezet de zevende plaats in de Eredivisie en is daarmee vrijwel zeker van deelname aan de play-offs, waarin de nummers vijf tot en met acht om een plek in de tweede voorronde van de Conference League strijden. AZ staat derde en strijdt met PSV om de tweede plek, die recht geeft op een plek in de Champions League-voorrondes.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Lundqvist, Matusiwa; Abraham, El Messaoudi, El Hankouri; Da Cruz.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson, Koopmeiners; Stengs, Aboukhlal, Karlsson.

Zahavi in de basis bij PSV

Bij PSV verschijnt Zahavi aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De Israëliër werd zondag op weg naar het uitduel met Willem II gebeld door zijn vrouw, die op dat moment in het bijzijn van hun drie kinderen en een kind dat op bezoek was overvallen werd. De PSV'er haastte zich bij aankomst in Tilburg naar zijn woning in Amsterdam.

Maandag werd bekend dat zijn vrouw en kinderen tijdens de overval werden vastgebonden, dat hun monden werden afgeplakt met tape en dat ze werden bedreigd met een vuurwapen.

Zahavi werd in Tilburg vervangen door Noni Madueke, die tegen PEC op de bank begint. Verder voert PSV-coach Roger Schmidt geen wijzigingen door in zijn elftal.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel, Vertessen; Gakpo, Zahavi, Malen.

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Bajselmani, Lam, Nakayama, Paal; Saymak, Van den Belt, Strieder; Pherai, Tedic, Clement.

Nicolai Jørgensen viel tegen Ajax in de tweede helft in. Nicolai Jørgensen viel tegen Ajax in de tweede helft in. Foto: Pro Shots

Jørgensen voor het eerst sinds 27 januari aan de aftrap

Feyenoord begint met Nicolai Jørgensen aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De spits krijgt in de spits de voorkeur boven Robert Bozeník, die genoegen moet nemen met een plek op de bank. Jørgensen stond op 27 januari op bezoek bij sc Heerenveen (3-0) voor het laatst in de basis.

Steven Berghuis en Jens Toornstra keren bij de Rotterdammers beiden terug in de basis na een schorsing. João Teixeira, die tegen Ajax (0-3-nederlaag) nog startte, zit op de bank. Bryan Linssen ontbreekt vanwege een liesblessure. De geschorste Tyrell Malacia wordt vervangen door Ridgeciano Haps.

Feyenoord staat vijfde en kan alleen in theorie de play-offs om Europees voetbal nog ontlopen. De achterstand op nummer vier Vitesse is vijf punten.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata; Schoofs, Vloet, De la Torre; Jakobsen, Azzaoui, Burgzorg.

Oussama Idrissi speelde zijn vorige vijf competitieduels bij Ajax als invaller. Oussama Idrissi speelde zijn vorige vijf competitieduels bij Ajax als invaller. Foto: Pro Shots

Idrissi voor het eerst in de basis bij Ajax

Bij Ajax krijgt Oussama Idrissi de kans in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De huurling van Sevilla staat voor het eerst in de basis bij de Amsterdammers. Ook Jurgen Ekkelenkamp verschijnt aan de aftrap.

Edson Álvarez, die sowieso al geschorst was voor het duel met VVV, en Nicolás Tagliafico zijn niet van de partij in de Johan Cruijff ArenA. De twee zijn door Ajax-coach Erik ten Hag beiden vervroegd op vakantie gestuurd.

Ajax verzekerde zich enkele weken geleden van de landstitel en is dus al uitgespeeld. Nummer zeventien VVV strijdt tegen degradatie.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martínez, Rensch; Ekkelenkamp, Kudus; Neres, Klaassen, Idrissi; Haller.

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Swinkels, Da Graca, Schmitz, Guwara; Post, Machach, Janssen; Van Crooij, Giakoumakis.

