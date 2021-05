Azerion wordt mede-eigenaar van Fortuna Sittard. Het Amsterdamse bedrijf, dat gespecialiseerd is in online gaming, neemt 20 procent van de aandelen over.

De overname van de aandelen gaat gepaard met een kapitaalinjectie. Fortuna en Azerion noemen geen bedrag, maar laten in een gezamenlijke verklaring weten dat Azerion de middelen heeft om "de sportieve en organisatorische ambities" van Fortuna waar te maken.

Vorig jaar toonde de Turkse mediamagnaat Acun Ilicali al interesse in een overname van Fortuna, maar een deal kwam er na maandenlange onderhandelingen niet. Met Azerion heeft de club nu een andere investeerder gevonden.

"Wij zijn erg blij en enthousiast om de krachten te bundelen met Azerion", zegt eigenaar en voorzitter Isitan Gün van Fortuna. "Azerion is een snelgroeiend bedrijf met wereldwijde impact en heeft een ongekende expertise op het gebied van gaming- en advertentietechnologie."

Fortuna is de laatste jaren bezig aan een fraaie opmars in het Nederlandse betaalde voetbal. De Limburgers promoveerden in 2018 naar de Eredivisie en werden de afgelopen twee seizoenen vijftiende en zestiende op het hoogste niveau.

Dit seizoen stevent Fortuna af op de beste eindklassering. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat met nog twee speelrondes te gaan op de tiende plaats en maakt nog kans op een plek in de play-offs voor een ticket voor de nieuwe Conference League.

