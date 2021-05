Eredivisie ·

Rust!



Op alle negen velden is het rust. In de strijd tegen degradatie ziet het er slecht uit voor ADO, dat tegen een 0-3-achterstand aankijkt tegen Willem II, en VVV, dat met 1-0 achter staat bij Ajax. Concurrent FC Emmen leidt met 1-0 tegen een tiental van sc Heerenveen en bij RKC-Twente is het nog 0-0. PSV doet in de strijd om de tweede plek goede zaken met een 3-0-voorsprong tegen PEC. Concurrent AZ staat nog op 0-0 bij FC Groningen. Bij Heracles-Feyenoord (0-0), Fortuna-Vitesse (2-2) en Sparta-Utrecht (0-0) staat een gelijke stand op het scorebord.