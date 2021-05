De Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea is verplaatst van Istanboel naar Porto, zo heeft de UEFA donderdag bekendgemaakt. Bij de eindstrijd op 29 mei kunnen van elke club zesduizend supporters aanwezig zijn in Estádio do Dragão.

De discussie over verplaatsing van de finale in het Atatürk Stadion ging al langer, omdat in Turkije strenge maatregelen gelden vanwege de hoge coronacijfers. De Britse overheid heeft code rood afgegeven voor Turkije, waardoor fans langer in quarantaine zouden moeten gaan.

De UEFA wil per se dat supporters van de clubs aanwezig zijn en dus bleek verplaatsing de enige optie. Er werd ook gedacht aan Wembley, maar dat bleek niet mogelijk. Op de dag van de eindstrijd staan namelijk al play-offwedstrijden gepland in het Londense stadion.

Bovendien weigerde de Britse regering om een uitzonderingen te maken op de coronaregels voor de staf van de UEFA, sponsoren en VIP's. Een ander stadion in Engeland is daardoor evenmin een optie.

Vorig jaar werd finale ook verplaatst

Vorig jaar werd de Champions League-finale ook al verplaatst vanwege de coronapandemie, toen van Istanboel naar Lissabon, waar in een leeg Estádio da Luz gespeeld werd. Istanboel kreeg daarop de eindstrijd van 2021, maar moet daar nu dus van afzien.

Het is voor het eerst dat de Champions League-finale gespeeld wordt in het in 2003 geopende Estádio do Dragão, dat een capaciteit heeft van 50.476. Het stadion was wel al het decor van de Nations League-finale in 2019 tussen Oranje en Portugal.

De Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea op zaterdag 29 mei begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. City kan zich voor het eerst kronen tot de beste club van Europa, terwijl Chelsea in 2012 al de sterkste was in het miljoenenbal.