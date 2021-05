Atlético Madrid-trainer Diego Simeone zegt dat hij donderdag vanwege de titelstress niet naar Real Madrid tegen Granada durft te kijken. Als 'De Koninklijke' niet wint, dan kan Atlético zondag thuis tegen Osasuna al kampioen worden van Spanje.

"Vorige week zei ik al dat ik nerveus was, dus je kunt je voorstellen hoe ik me nu voel. Ik kijk liever niet naar Real en kom er wel achter wat er gebeurd is", aldus Simeone, die woensdag met Atlético een moeizame zege boekte op Real Sociedad (2-1), tegen Spaanse media. Met de overwinning zette zijn ploeg weer een stap richting de eerste landstitel in zeven jaar.

In theorie kunnen nog drie clubs kampioen worden in de zinderende eindfase van La Liga, nadat Sevilla woensdag afhaakte. FC Barcelona staat er na het 3-3-gelijkspel dinsdag tegen Levante ook niet goed meer voor. De Catalanen hebben met nog twee speelronden te gaan vier punten achterstand op Atlético.

Het uitduel van Real bij Granada behoort nog tot speelronde 36. Als de regerend landskampioen wint, komt het op twee punten van stadsgenoot Atlético met nog twee wedstrijden voor de boeg.

Simeone wil dat zijn ploeg vooral rust pakt tussen de slopende laatste wedstrijden. "Het is een zwaar seizoen en dat blijft het tot het einde. Zondag wordt weer heel belangrijk, ongeacht de uitslagen op andere velden."

Atlético viert de 2-0 van Ángel Correa tegen Real Sociedad. Atlético viert de 2-0 van Ángel Correa tegen Real Sociedad. Foto: Gettty Images

'Supporters willen weer naar het stadion'

Doordat Atlético veel minder vaak kampioen werd dan Barcelona en Real - de afgelopen veertig jaar alleen in 2014 en 1996 - is de spanning voor de fans van club van Simeone misschien wel het grootst. Tijdens de wedstrijd donderdag tegen Sociedad stonden duizenden supporters zingend buiten het Wanda Metropolitana en ze waren in het lege stadion te horen.

Simeone hoopt dat er snel weer fans aanwezig kunnen zijn in de stadions, zeker als Atlético de titel pakt."Ik begrijp het standpunt van de regering. Maar nu er zo veel dingen opengaan, begrijp ik ook dat de supporters weer naar het stadion willen gaan. Het voetbal heeft de fans nodig."

Granada tegen Real Madrid begint donderdag om 22.00 uur in Estadio Nuevo Los Cármenes. In de laatste twee speelronden van La Liga wordt bij alle tien de wedstrijd op hetzelfde tijdstip afgetrapt. Komende zondag is dat om 18.30 uur en zondag 23 mei is dat om 18.00 uur.