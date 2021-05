Helmond Sport genoot woensdag van het verstoren van het promotiefeestje van De Graafschap. De middenmoter hield de 'Superboeren' op een 0-0-gelijkspel en maakte zo Go Ahead Eagles dolgelukkig.

Go Ahead begon de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie met een achterstand van twee punten op nummer twee De Graafschap en had de hulp van Helmond Sport nodig om promotie veilig te stellen.

Go Ahead won zelf met 0-1 van Excelsior en kon door het puntenverlies van De Graafschap onverwacht de terugkeer naar de Eredivisie vieren.

Fans van Go Ahead Eagles benaderden spelers van Helmond Sport in de hoop hen wat extra te motiveren voor het duel met De Graafschap. De Brabantse club speelde zelf nergens meer om.

"Ik heb heel veel aangeboden gekregen van allerlei mensen", zei Helmond Sport-spits Juus Respen tegen ESPN. "Een kratje bier, 100 euro om te besteden in Café De Spaan in Zutphen, want de eigenaar daarvan is een groot Go Ahead-fan… Ik heb wel twintig berichten gehad. Het is heel lekker om een feestje te verstoren."

Eindstand top vijf Keuken Kampioen Divisie 1. SC Cambuur 38-92 (+73)

2. Go Ahead Eagles 38-77 (+37)

2. De Graafschap 38-77 (+20)

4. Almere City 38-75 (+27)

5. NAC Breda 38-73 (+34)

'Mooi om een ander dwars te zitten'

Middenvelder Orhan Dzepar, oud-speler van Go Ahead, vertelde aan het Brabants Dagblad dat hij kratten bier, tegoedbonnen en één jaar lang gratis autowasbeurten kreeg aangeboden door supporters van zijn voormalige club.

"Dat clubs nu afhankelijk werden van ons, motiveerde wel", aldus Dzepar. "Het is mooi dat je een ander dwars kan zitten, zeker voor mij, ja. Mijn telefoon zal wel ontploffen. Natuurlijk hebben we een beetje geluk gehad, maar toch. We deden het ook goed."