Clubicoon Xavi Hernández keert voorlopig niet terug bij FC Barcelona. De 41-jarige Spanjaard heeft zijn contract als coach van de Qatarese voetbalclub Al Sadd woensdag met twee jaar verlengd.

Xavi ligt nu vast tot en met 2023. "Ik ben er heel trots op dat ik hier nog twee jaar kan blijven", zegt hij op de site van Al Sadd.

Spaanse media meldden de afgelopen dagen dat Xavi niet zou bijtekenen in Qatar en binnen afzienbare tijd zou terugkeren bij Barcelona, de club waarvoor hij tussen 1998 en 2015 liefst 767 officiële wedstrijden speelde. Die berichten voedden ook de speculaties dat de oud-middenvelder Ronald Koeman zou vervangen als hoofdtrainer in Camp Nou.

Xavi benadrukt bij zijn contractverlenging dat hij geen clausule in zijn verbintenis heeft waardoor hij op elk moment kan vertrekken. "Berichten daarover kloppen niet. Ik heb een contract voor twee seizoenen bij Al Sadd en dat zal ik respecteren."

'Barça' speelde dinsdag gelijk tegen Levante (3-3) en lijkt daarmee de kans op de Spaanse titel te hebben vergooid. Koeman zei na dat duel te beseffen dat zijn positie bij Barcelona opnieuw ter discussie zal komen te staan.

Xavi was in januari 2020 al in beeld bij de Catalaanse club na het ontslag van hoofdcoach Ernesto Valverde. Hij wees destijds een aanbod af.