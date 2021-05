De spelers van De Graafschap zaten er woensdag helemaal doorheen nadat ze directe promotie naar de Eredivisie misliepen. Verdediger Ted van de Pavert en spits Ralf Seuntjens vonden dat de ploeg het aan zichzelf te wijten had, al baalde Seuntjens wel van de spelopvatting van tegenstander Helmond Sport.

"Helmond Sport kwam hier puur voor een punt. Dat is te triest voor woorden, in mijn beleving", zei Seuntjens voor de camera van ESPN. De aanvaller had met De Graafschap van middenmoter Helmond Sport moeten winnen om promotie af te dwingen, maar het bleef 0-0 op De Vijverberg. Vanwege hevige regenval lag de wedstrijd meer dan een uur stil.

"Helmond speelt het hele jaar aanvallend en nu passen ze zich aan en spelen ze op 0-0", vervolgde Seuntjens. "Dat zou ik nooit doen als je nergens meer voor speelt. Ik heb bij Telstar, FC Den Bosch en RBC Roosendaal gezeten en daar hebben we dat nooit gedaan."

Go Ahead Eagles profiteerde van de 0-0 door met 0-1 van Excelsior te winnen. De Deventenaren eindigden op basis van een beter doelsaldo boven De Graafschap, dat genoeg kansen kreeg om te scoren tegen Helmond. "Het ligt ook aan onszelf", besefte Seuntjens. "Als je de bal erin schiet, dan ben je er."

Eindstand top vijf Keuken Kampioen Divisie 1. SC Cambuur 38-92 (+73)

2. Go Ahead Eagles 38-77 (+37)

2. De Graafschap 38-77 (+20)

4. Almere City 38-75 (+27)

5. NAC Breda 38-73 (+34)

'Er zit niet anders op'

Extra pijnlijk voor De Graafschap was dat het het vrijdag al had kunnen afmaken. Toen kwam de ploeg van trainer Mike Snoei op bezoek bij Jong Ajax niet verder dan 1-1. "We hebben het twee keer laten liggen. Ongekend", baalde Van de Pavert. "Dit is een enorme klap."

In plaats van directe promotie is De Graafschap nu veroordeeld tot het spelen van play-offs, waarin drie ronden gewonnen moeten worden om alsnog promotie af te dwingen. "We moeten ons weer oprichten, er zit niets anders op", zei Van de Pavert. "Maar goed, ik kan hier nu verkondigen dat we er meteen weer moeten staan, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

In de eerste ronde van de play-offs neemt De Graafschap het zaterdag thuis op tegen Roda JC, dat als achtste eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. Een ronde verder stroomt de nummer zestien van de Eredivisie in; op dit moment is dat FC Emmen.