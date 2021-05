De spelers en staf van Go Ahead Eagles zijn door het dolle heen nu ze zeker zijn van promotie naar de Eredivisie. De club pakte woensdag op een bizarre avond ten koste van De Graafschap het laatste rechtstreekse promotieticket.

Go Ahead won zelf met 0-1 van Excelsior en moest vervolgens een klein uur wachten op het resultaat bij De Graafschap-Helmond Sport, de wedstrijd die werd stilgelegd vanwege zware regenval en dus later afgelopen was. Het bleef daar 0-0.

De Go Ahead-selectie beek de verrichtingen van de concurrent op het scherm in het stadion van Excelsior en was door het dolle heen op het moment dat de promotie een feit was.

"Dit is een ongelooflijk succes, dit is echt groot voor de club. Het wordt een groot feest. Het is absurd. Ik zat steeds te wachten tot de goal bij De Graafschap zou vallen", zocht Go Ahead-trainer Kees van Wonderen tegen ESPN naar superlatieven.

"We hebben het gewoon geflikt. De jongens en de staf zijn geweldig. Misschien moeten we maar eens een boek schrijven over wat er allemaal is gebeurd. Ook met de blessures die we vandaag weer opliepen. Dit is niet normaal. We hebben het onmogelijke gepresteerd."

'Ik besef het niet eens'

Aanvoerder Sam Beukema was eveneens euforisch. De verdediger vertrekt naar AZ en komt Go Ahead, dat na vier jaar terug is op het hoogste niveau, volgend seizoen dus tegen in de Eredivisie.

"Dit is bizar, de adrenaline stroomt door mijn lichaam. Ik besef het niet eens. Het uur dat we moesten wachten is best snel gegaan. Alleen de laatste minuten waren spannend. Dit is ongekend. Wat ben ik trots op Go Ahead", zei hij.

"We konden net alleen maar schreeuwen en sprinten. Het feestje gaat straks pas beginnen. Dit is toch geweldig? Dit is zó mooi. Dit was een droom en stiekem een klein doel voor mij, om het zo af te sluiten en Go Ahead de Eredivisie in te sturen. Ik ben zo trots dat het gelukt is."

Go Ahead gaat samen met kampioen SC Cambuur rechtstreeks de Eredivisie in. De Graafschap gaat samen met Roda JC, Almere City, NAC Breda en FC Volendam via de play-offs proberen om alsnog promotie af te dwingen.