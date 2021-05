Chelsea heeft zichzelf woensdag een slechte dienst bewezen met het oog op Champions League-voetbal. De Londense topclub verloor de derby tegen Arsenal met 0-1 en heeft een ticket voor het miljoenenbal nog niet binnen.

Het enige doelpunt op Stamford Bridge viel al na een kwartier en kwam op naam van Emile Smith Rowe, die profiteerde van een enorme fout van Jorginho. In de tweede helft werd de gelijkmaker van Christian Pulisic afgekeurd door de VAR.

Hakim Ziyech viel in de slotfase in bij Chelsea, maar ook hij kon niet voorkomen dat de club voor het eerst sinds 2011 op eigen veld ten onder ging tegen Arsenal.

Bij een overwinning was Chelsea zeker geweest van een plek in de top vier. Nu moet de ploeg van manager Thomas Tuchel zich wellicht nog zorgen maken, want West Ham United nadert zaterdag bij een zege tot op drie punten. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de Premier League.

'The Blues' maken dit seizoen nog kans op twee prijzen. Zaterdag is Leicester de tegenstander in de FA Cup-finale en op 29 mei wordt in de eindstrijd van de Champions League tegen Manchester City gespeeld.

Arsenal heeft als nummer acht nog zicht op Europees voetbal. De formatie van manager Mikel Arteta heeft West Ham, Liverpool en Tottenham Hotspur in het vizier, al hebben die clubs wel minder wedstrijden gespeeld.

