Go Ahead Eagles is woensdagavond na een bizarre laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie gepromoveerd naar de Eredivisie. De Deventenaren wonnen met 0-1 bij Excelsior en moesten vervolgens afwachten wat concurrent De Graafschap deed tegen Helmond Sport. Het duel op De Vijverberg lag bijna anderhalf uur stil vanwege noodweer, waarna De Graafschap op een kletsnat veld niet verder kwam dan 0-0.

Go Ahead pakte zo op de laatste speeldag de tweede plek achter kampioen SC Cambuur, dat al weken zeker is van promotie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen eindigt net als De Graafschap met 77 punten, maar het doelsaldo (+37 om +20) geeft de doorslag.

Op de laatste speeldag, met tien wedstrijden om 20.00 uur, maakten aanvankelijk vier clubs kans op de tweede plaats en daarmee op promotie. NAC Breda verloor met 3-2 van SC Cambuur en zag zo de hoop vervliegen, terwijl Almere City na 1-1 tegen Jong PSV eveneens kansloos was.

Go Ahead was tegen Excelsior de enige ploeg die de druk aankon en zo na vier jaar terugkeert op het hoogste niveau. Verdediger Bas Kuipers maakte in de 82e minuut de enige goal van de wedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion. De spelers keken vervolgens op het veld in Rotterdam ruim een uur naar het duel in Doetinchem. In de slotfase ging zelfs De Graafschap-keeper Rody de Boer mee naar voren, maar ook hij slaagde er niet in te scoren tegen Helmond Sport.

Uitslagen laatste speelronde KKD MVV-FC Den Bosch 3-1

NEC-FC Dordrecht 2-1

FC Volendam-Jong AZ 2-1

SC Cambuur-NAC Breda 3-2

FC Eindhoven-Jong FC Utrecht 2-2

Excelsior-Go Ahead Eagles 0-1

Almere City FC-Jong PSV 1-1

Telstar-Jong Ajax 1-2

TOP Oss-Roda JC 2-0

De Graafschap-Helmond Sport 0-0

De Graafschap kon het vrijdag al afmaken

Extra pijnlijk is dat De Graafschap afgelopen vrijdag al promotie had kunnen veiligstellen, maar toen kwam de ploeg van trainer Mike Snoei op bezoek bij Jong Ajax niet verder dan 1-1. Net als tegen Helmond Sport miste De Graafschap toen in de slotfase flinke kansen op de winnende goal.

Vorig jaar leek De Graafschap ook al op weg naar directe promotie, maar toen werd het seizoen vanwege de coronapandemie afgebroken.

De club is nu veroordeeld tot het spelen van de play-offs. De nummers drie tot en met acht van de Keuken Kampioen Divisie (naast De Graafschap zijn dat Almere, NAC, FC Volendam, NEC en Roda JC) strijden daarin om het laatste ticket voor de Eredivisie. Ook de nummer zestien van de Eredivisie - op dit moment is dat FC Emmen - doet daarin mee.