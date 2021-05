De Graafschap of Go Ahead Eagles promoveert woensdagavond naar de Eredivisie. De Deventenaren zijn de club uit Doetinchem virtueel voorbij op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie, maar de wedstrijd van De Graafschap tegen Helmond Sport is nog bezig.

Het duel op De Vijverberg, net als Excelsior tegen Go Ahead Eagles begonnen om 20.00 uur begonnen, werd in de 39e minuut gestaakt wegens noodweer. Bijna anderhalf uur later, bij een stand van 0-0, werd het duel hervat op een kletsnat veld. Go Ahead won ondertussen met 0-1 bij Excelsior.

Als De Graafschap wint van Helmond Sport, dan keren promoveren de 'Superboeren'. Lukt dat niet dan keert Go Ahead na vier jaar terug op het hoogste niveau.

Op de laatste speeldag, met tien wedstrijden om 20.00 uur, maakten aanvankelijk vier club kans op de tweede plaats en daarmee op promotie. NAC Breda verloor met 3-2 van SC Cambuur en zag zo de hoop vervliegen, terwijl Almere City na 1-1 tegen Jong PSV eveneens kansloos is.

Cambuur is als kampioen al langere tijd zeker van promotie naar de Eredivisie. De nummers drie tot en met acht (Almere, NAC, FC Volendam, NEC, Roda JC en Go Ahead of De Graafschap) gaan de play-offs en strijden daar om het laatste ticket. Ook de nummer zestien van de Eredivisie - op dit moment is dat FC Emmen - doet daarin mee.