Sevilla maakt twee speelrondes voor het einde nog altijd kans op het kampioenschap in La Liga. De club van spits Luuk de Jong boekte woensdag een benauwde 1-0-thuiszege op het Valencia van keeper Jasper Cillessen.

Cillessen had in de tweede helft geen antwoord bij een inzet van Sevilla-spits van Youssef En Nesyri, die in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven De Jong en al zijn achttiende competitietreffer maakte.

Dankzij de overwinning in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán blijft Sevilla als nummer vier van Spanje binnen schootsafstand van koploper Atlético Madrid, nummer twee FC Barcelona en nummer drie Real Madrid.

Tussen Atlético en Sevilla zit slechts drie punten verschil, al komt de koploper later op woensdag nog in actie. Real speelt donderdag. Het Barcelona van coach Ronald Koeman liet dinsdag dure punten liggen op bezoek bij Levante: 3-3.

Sevilla, dat dit seizoen nog uit tegen Villarreal en thuis tegen Alavés speelt, werd alleen in 1946 eens kampioen van Spanje.

