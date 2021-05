Juventus heeft woensdag zicht gehouden op een plek in de top vier van de Serie A. De club van Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt was met 1-3 te sterk voor Sassuolo. In Spanje mag Sevilla dankzij een benauwde overwinning blijven hopen op de landstitel.

In Sassuolo stond Juventus, met De Ligt in de basis, bij rust met 0-2 voor dankzij Adrien Rabiot en Ronaldo. De ploeg van coach Andrea Pirlo was aan een achterstand ontsnapt doordat Gianluigi Buffon, die gaat vertrekken bij Juve, een penalty stopte.

Na rust werd de spanning teruggebracht door Giacomo Raspadori, maar werd de overwinning van Juventus veiliggesteld door Paulo Dybala. Zowel Ronaldo als Dybala staat nu op honderd treffers voor Juventus.

Juventus herstelde zich met de overwinning van de 0-3-nederlaag in de vorige speelronde tegen AC Milan. Met nog twee speelrondes te gaan staat de club met Super League-plannen wel nog steeds vijfde en daarmee buiten de Champions League-plaatsen.

Milan is op dreef, want ditmaal werd mede dankzij een hattrick van Ante Rebic met liefst 0-7 van Torino gewonnen. Zlatan Ibrahimovic ontbrak door een blessure. De laatste keer dat Milan zeven keer scoorde in de Serie A was exact 25 jaar geleden.

Ook Atalanta, Juventus' andere concurrent, pakte drie punten. Met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis en Sam Lammers als invaller werd Benevento met 2-0 verslagen. Nummer vier Napoli won dinsdag al.

Top 5 Serie A 1. Internazionale 36-88 (+51)

2. Atalanta 36-75 (+44)

3. AC Milan 36-75 (+31)

4. Napoli 36-73 (+43)

5. Juventus 36-72 (+35)

Sevilla mag op titel blijven hopen

In Spanje won Sevilla met 1-0 van Valencia. Keeper Jasper Cillessen had in de tweede helft geen antwoord bij een inzet van Sevilla-spits van Youssef En Nesyri, die in de punt van de aanval de voorkeur kreeg boven Luuk de Jong en al zijn achttiende competitietreffer maakte.

Dankzij de overwinning in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán blijft Sevilla als nummer vier van Spanje binnen schootsafstand van koploper Atlético Madrid, nummer twee FC Barcelona en nummer drie Real Madrid.

Tussen Atlético en Sevilla zit slechts drie punten verschil, al komt de koploper later op woensdag nog in actie. Real speelt donderdag. Het Barcelona van coach Ronald Koeman liet dinsdag dure punten liggen op bezoek bij Levante: 3-3.

Sevilla, dat dit seizoen nog uit tegen Villarreal en thuis tegen Alavés speelt, werd alleen in 1946 eens kampioen van Spanje.

Top 4 La Liga 1. Atlético Madrid 36-80 (+41)

2. FC Barcelona 36-76 (+46)

3. Real Madrid 36-75 (+34)

4. Sevilla 36-74 (+23)

