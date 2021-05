LIVE:

De Graafschap-Helmond 0-0 (ligt stil)

(ligt stil) Excelsior-Go Ahead Eagles 0-0

Almere City-Jong PSV 1-1

Cambuur-NAC 1-2

Goedenavond en welkom in het liveblog van de Keuken Kampioen Divisie. Wij houden je hier op de hoogte van de laatste speeldag, met in het bijzonder de strijd om plek twee. Vier clubs maken nog kans op de plek, die promotie naar de Eredivisie oplevert: De Graafschap, Go Ahead Eagles, Almere City en NAC.