LIVE:

De Graafschap-Helmond 0-0

Eindstanden:

Excelsior-Go Ahead Eagles 0-1

Almere City-Jong PSV 1-1

Cambuur-NAC 3-2

Goedenavond en welkom in het liveblog van de Keuken Kampioen Divisie. Als De Graafschap vanavond wint van Helmond Sport, dan promoveert de club uit Doetinchem naar de Eredivisie. Lukt dat niet, dan promoveert Go Ahead聽Eagles, dat met 0-1 won van Excelsior. De Graafschap-Helmond Sport is om 20.00 uur begonnen en lag meer dan een uur stil vanwege noodweer.