Rond het spelershotel van Willem II in Nieuwerkerk aan den IJssel is sinds woensdagmiddag een noodbevel van kracht uit angst voor rellen. De Tilburgers bereiden zich in de Zuid-Hollandse plaats voor op de belangrijke degradatiekraker van donderdag tegen ADO Den Haag.

De burgemeester van Zuidplas, waar Nieuwerkerk aan den IJssel onder valt, heeft signalen ontvangen dat supporters van Willem II de openbare orde willen verstoren rond het hotel, waar de spelers van woensdag tot donderdag overnachten.

Uit de politie-informatie zou naar voren komen dat de supporters, onder wie hooligans, in de omgeving van het hotel zwaar vuurwerk willen afsteken, vernielingen willen aanrichten en mogelijk confrontaties zouden willen aangaan met de politie.

Het noodbevel geldt van woensdag 16.00 uur en duurt tot en met donderdag 14.00 uur. Mensen moeten bevelen van de politie opvolgen en mogen geen vuurwerk, stokken of fakkels bij zich hebben. Ook mogen ze geen bivakmutsen, helmen en sjaals dragen.

ADO Den Haag-Willem II is donderdag een cruciale wedstrijd in de strijd om handhaving in de Eredivisie. Hekkensluiter ADO vecht voor zijn laatste kans tegen nummer vijftien Willem II, dat ook nog niet zeker is van lijfsbehoud.

Bij een zege van de Tilburgers en bij een overwinning van FC Emmen of VVV-Venlo degradeert ADO voor het eerst sinds 2008 uit de Eredivisie. De nummers zeventien en achttien dalen dit seizoen af naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer zestien speelt play-offs om handhaving.