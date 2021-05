Liverpool-manager Jürgen Klopp is niet verrast door het nieuws van donderdag dat Virgil van Dijk definitief het EK van volgende maand moet missen. De Duitser was al vanaf het moment dat zijn verdediger de zware knieblessure opliep niet hoopvol gestemd.

"Virgil kreeg een van de meest zware blessures die je kunt krijgen", zei Klopp op een persconferentie. "Het herstel duurt gemiddeld elf maanden. Gelukkig gaat het erg goed en het plan is dat hij in de voorbereiding op komend seizoen aansluit, maar dat is nog onzeker. En het EK is daar nog vóór."

Van Dijk raakte in oktober tijdens de Merseyside-derby met Everton zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hij plaatste al vrij snel hoopvolle beelden op sociale media van zijn revalidatie, waardoor het erop leek dat hij het EK zou kunnen halen, maar nu is deelname alsnog definitief uitgesloten.

"Ik wilde nooit voor Virgil een streep zetten door het EK, maar ik wist altijd al dat het niet haalbaar was", aldus Klopp. "Hopelijk kan hij snel weer bij ons starten. Het herstel is zwaar en pijnlijk en als je die fase voorbij bent, kun je echt stappen zetten en positiever worden."

'Misdaad om teams drie duels in vijf dagen te laten spelen'

Klopp gaat donderdag met Liverpool op bezoek bij Manchester United. De topper had vorige week moeten worden afgewerkt, maar werd vlak voor aanvang uitgesteld, omdat er een groep United-fans op het veld protesteerde tegen de eigenaren Glazer, die tot hun woede voor de komst van de Super League waren.

United speelt daardoor tot onvrede van manager Ole Gunnar Solskjaer drie duels in vijf dagen en Klopp begrijp zijn collega wel. "De protesten van de United-fans hebben geleid tot deze situatie, maar het is een misdaad om teams op zondag, dinsdag én donderdag te laten spelen."

Solskjaer vertelde voorafgaand aan het duel van dinsdag met Leicester City te hopen dat de fans zich deze week rustig houden. "We willen graag naar ze luisteren. Maar er zullen veiligheidsmaatregelen worden genomen. Als er protesten komen, dan hoop ik dat die vredig verlopen."

United verloor met 1-2 van Leicester en daardoor werd Manchester City kampioen. United kan zich richten op de Europa League-finale op 26 mei tegen Villarreal. Liverpool moet als nummer zes nog vol aan de bak om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

