Het is nog onduidelijk of Arjen Robben donderdag met FC Groningen in actie kan komen tegen AZ. Pas op de wedstrijddag zelf wordt bekeken hoe de 96-voudig Oranje-international er fysiek voorstaat.

"We hebben in Emmen geen blessures of schorsingen opgelopen. We zullen alleen moeten gaan kijken - en dat doen we pas morgen - wat we met Arjen gaan doen", zei Groningen-trainer Danny Buijs woensdag in een vooruitblik op de site van zijn club.

De 37-jarige Robben stond zondag op bezoek bij FC Emmen voor de tweede keer dit seizoen in de basis en maakte indruk. De aanvaller gaf twee keer een assist op Alessio Da Cruz tijdens de met 0-4 gewonnen wedstrijd.

Zijn glansrol leidde bij de door blessures geplaagde Robben tot emotie en zelfs een voorzichtige sollicitatie naar een rentree in Oranje, al liet bondscoach Frank de Boer een dag later weten dat het selecteren van de oud-speler van PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München op dit moment geen optie is.

FC Groningen bezet de zevende plaats in de Eredivisie en is daarmee vrijwel zeker van deelname aan de play-offs, waarin de nummers vijf tot en met acht om een plek in de tweede voorronde van de Conference League strijden.

Na de thuiswedstrijd tegen AZ, dat met PSV nog om de tweede plaats strijdt, sluit de ploeg van Robben het reguliere seizoen zondag af met een bezoek aan PEC Zwolle.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie