Erwin van de Looi blijft langer bondscoach van Jong Oranje. De KNVB heeft woensdag het aflopende contract van de 49-jarige trainer met twee jaar verlengd en loopt nu in elk geval tot en met de kwalificatiereeks voor het EK 2023.

Onder leiding van Van de Looi kwalificeerde Jong Oranje zich vorig jaar voor het eerst sinds 2013 voor een EK. Bij het toernooi, dat dit jaar in Hongarije en Slovenië wordt gehouden, plaatste Nederland zich als groepswinnaar voor de kwartfinales, waarin op 31 mei Frankrijk de tegenstander is.

"We zijn erg blij dat we hebben kunnen verlengen met Erwin en Marcel en dat we dus nog een EK-kwalificatiecyclus en EK met elkaar doorkunnen", aldus directeur topvoetbal van de KNVB Nico-Jan Hoogma. "Als KNVB zijn we erg tevreden over de recente prestaties van het team."

"Naast de goede prestaties van Jong Oranje zijn er ook al een groot aantal spelers doorgeschoven naar het Nederlands elftal. Het presteren met Jong Oranje en het opleiden van Oranjespelers gaan hand in hand en samen met Erwin en zijn staf willen we dit de komende cyclus graag zo voortzetten."

Van de Looi is blij met zijn contractverlenging. "Werken met de grootste talenten van Nederland is een prachtige uitdaging. Het is mooi en uitdagend om aan de ene kant zo goed mogelijk te presteren met het team in de EK-kwalificatie en op een EK en aan de andere kant om spelers voor te bereiden op het Nederlands elftal."

Voor zijn komst in 2018 was Van de Looi trainer bij FC Groningen (2013-2016) en Willem II (2016-2018). Zijn contract bij Jong Oranje wordt automatisch verlengd als het EK 3023 in Roemenië en Georgië gehaald wordt. De verbintenis van zijn assistent Marcel Groninger is met dezelfde periode opgeschort.