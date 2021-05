Trainer Henk Fraser heeft er vertrouwen in dat Tom Beugelsdijk zich in het competitieslot volledig op de wedstrijd van Sparta kan richten. De naam van de verdediger werd afgelopen weekend in verband gebracht met matchfixing.

"Beugelsdijk is er voor 100 procent met zijn kop bij. Ik ken hem al jaren en ik maak me daar niet druk om", zegt Fraser woensdag tegen Rijnmond.

De trainer verwacht niet dat de beschuldiging invloed zal hebben op het spel van de dertigjarige verdediger. "Ik weet in dit geval of hij daartoe in staat is of niet. Dat andere mensen lopen te schreeuwen, dat interesseert me niet zoveel."

Beugelsdijk zelf wilde niet voor de camera verschijnen, ondanks een eerdere toezegging. De politie onderzoekt of Beugelsdijk in januari opzettelijk een gele kaart pakte in een wedstrijd tegen PSV. Drie gokkers verdienden bij wedkantoren duizenden euro's door daarop in te zetten.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van overtredingen van Tom Beugelsdijk, die hem uiteindelijk de betreffende gele kaart opleverden.

Fraser heeft 'belangrijkere dingen' aan zijn hoofd

In tegenstelling tot veel andere Europese landen is er in Nederland nog nooit een voetballer veroordeeld wegens matchfixing. Fraser stelt niet naïef te zijn over het onderwerp. De trainer gelooft echter dat Beugelsdijk onschuldig is.

"Verder ben ik er totaal niet mee bezig. Ik heb belangrijkere dingen aan mijn hoofd", aldus Fraser. Daarmee doelt de coach op het behalen van de play-offs om Europees voetbal. "Het nieuws over Beugelsdijk is een tegenvaller. Het is vervelend dat zoiets in deze fase gebeurt, want het leidt voor alle spelers af."

Fraser sprak met zijn verdediger over de situatie. "Je gaat wel toetsen hoe hij zich als mens eronder beweegt. Hij zeg dat hij helemaal vrij is in zijn hoofd."

Donderdag speelt Sparta thuis tegen FC Utrecht en drie dagen later staat er een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma.

