Feyenoord-trainer Dick Advocaat is blij dat hij in de slotfase van het seizoen weer kan beschikken over de van een schorsing teruggekeerde Steven Berghuis. Hij hoopt wel dat ook de rest van het elftal gemotiveerd is om Europees voetbal af te dwingen.

"Laten we er niet omheen draaien, iedereen weet dat Berghuis een uitstekende voetballer is", zei Advocaat woensdag op een persconferentie in aanloop naar het uitduel met Heracles Almelo. "Als hij niet meespeelt, dan is dat een gemis voor je elftal."

Zonder Berghuis, die tegen Vitesse (0-0) voor het eerst in zijn carrière een directe rode kaart kreeg en voor twee wedstrijden werd geschorst, blameerde Feyenoord zich tegen ADO Den Haag (3-2) en verloor het kansloos van Ajax (0-3).

"We moeten niet doen alsof Steven het in zijn eentje doet", waarschuwde Advocaat. "Als iedereen doordrongen is van het belang van de komende wedstrijden, dan moeten we gewoon goede prestaties kunnen neerzetten."

Met drie rode kaarten in de laatste drie wedstrijden (behalve Berghuis werden ook Jens Toornstra tegen ADO en Tyrell Malacia tegen Ajax weggestuurd) nam de frustratie de overhand bij Feyenoord. Advocaat wilde de schuld voor het tegenvallende seizoen niet bij enkele spelers neerleggen.

"Van iedereen had ik meer verwacht, het totale plaatje moest dit seizoen beter. We kunnen het nog enigszins goedmaken door Europees voetbal te halen. Bij Feyenoord hoort dat je voor het kampioenschap gaat. Of het realistisch is, weet je pas aan het einde. Helaas waren we vanaf januari veel te wisselvallig."

Advocaat haalt uit naar Kuijt

Advocaat vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. Uiterlijk 22 mei zit hij voor de laatste keer op de bank als clubtrainer. Dan is de finale van de play-offs om een ticket voor de nieuwe Conference League. Feyenoord lijkt deelname daaraan niet meer te kunnen ontlopen.

"Misschien spelen we nog twee wedstrijden, maar waarschijnlijk nog vier. We moeten in elk geval goede resultaten neerzetten en dan hangt het af van wat Vitesse doet. Met mijn eigen afscheid ben ik niet zo bezig. Het belangrijkste is dat Feyenoord Europees voetbal haalt."

Advocaat haalde tijdens zijn persmoment ook nog uit naar Dirk Kuijt. De oud-speler van Feyenoord liet eerder deze week bij RTB Rijnmond weten dat hij het jammer vindt dat bepaalde talenten niet de kans krijgen bij Feyenoord, omdat hij van mening is dat die niet slechter zijn dan een aantal eerste elftal-spelers.

'Hoe kan hij daar nou over oordelen? Als hij dit soort dingen zegt, dan ben ik blij dat hij maar kort bij ons is geweest...", doelde Advocaat op de stageperiode van Kuijt onlangs bij Feyenoord. "Hij mag zijn mening hebben, hoor. Maar ik begrijp die opmerking niet zo."

Heracles Almelo-Feyenoord begint donderdag net als alle andere duels in de 33e speelronde om 14.30 uur. Feyenoord moet vijf punten goedmaken op nummer vier Vitesse om zich alsnog rechtstreeks te plaatsen voor de voorrondes van de Conference League.

