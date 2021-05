Aanvoerder Virgil van Dijk komt volgende maand niet voor het Nederlands elftal uit op het EK. De 29-jarige verdediger van Liverpool laat dinsdag in een interview met zijn club weten dat hij meer tijd moet nemen voor zijn revalidatie van een zware knieblessure. Daardoor is hij niet beschikbaar voor Oranje.

"Het herstel verloopt voorspoedig, maar ik moest een besluit nemen: ga ik wel of niet naar het EK?", aldus Van Dijk bij Liverpool TV. "Fysiek gezien voelt het als de juiste beslissing om niet naar het EK te gaan. Ik ga nu de laatste fase van mijn revalidatie in en richt me volledig op de voorbereiding met Liverpool."

"Ik vind het er vervelend dat ik als aanvoerder het EK moet missen, maar ik heb het te accepteren. Dingen gaan zoals ze gaan. Ik denk dat dit het juiste besluit is gezien het drukke schema. Het is zwaar, maar ik heb er inmiddels vrede mee."

Bondscoach Frank de Boer liet in maart al doorschemeren dat hij niet op aanvoerder Van Dijk rekent op het EK, dat voor Oranje op 13 juni begint met een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne. Ook Liverpool-trainer Jürgen Klopp zei verschillende keren dat het EK te vroeg komt voor Van Dijk.

De 29-jarige Van Dijk raakte op 17 oktober vorig jaar in de Merseysidederby met Everton zwaar geblesseerd aan zijn knie. De verdediger van Liverpool werd getorpedeerd door Everton-keeper Jordan Pickford en kon niet meer verder. Van Dijk ontkwam daarna niet aan een operatie.