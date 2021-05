Giorgos Giakoumakis is zondag de eerste winnaar van de Willy van der Kuijlen-trofee geworden. De Griekse spits van het gedegradeerde VVV-Venlo scoorde dit seizoen 26 keer in de Eredivisie en werd daarmee met afstand topscorer.

De 26-jarige Giakoumakis, die zondag door een blessure niet in actie kwam in de slotwedstrijd tegen FC Emmen (0-4-verlies), hield PSV-spits Donyell Malen (negentien doelpunten) en Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis (achttien doelpunten) ruim achter zich.

Net als Giakoumakis kwam de 22-jarige Malen in de laatste speelronde niet in actie. Zijn PSV speelde met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Berghuis (29) droeg met een doelpunt bij aan de 3-0-zege van Feyenoord op RKC Waalwijk.

Het is voor het eerst in de historie van de Eredivisie dat de topscorer degradeert met zijn club. Ook is het niet eerder voorgekomen dat een speler van VVV-Venlo de topscorerstitel grijpt. Het clubrecord was 24 Eredivisie-treffers voor VVV van de inmiddels 84-jarige Hans Sleven in het Eredivisie-seizoen 1958/1959.

De topscorerstitel werd ruim een week geleden door de Eredivisie CV vernoemd naar Van der Kuijlen, die op 19 april aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer overleed. De PSV-icoon is met 311 doelpunten topscorer aller tijden in de Eredivisie.

Topscorers Eredivisie 2020/2021 1. Giorgios Giakoumakis (VVV) - 26 goals

2. Donyell Malen (PSV) - 19 goals

3. Steven Berghuis (Feyenoord) - 18 goals

4. Danilo (FC Twente) - 17 goals

4. Rai Vloet (Heracles Almelo) - 16 goals

Giorgos Giakoumakis scoorde vier keer tegen Vitesse en ADO Den Haag. Foto: Getty Images

Giakoumakis werd Grieks international

Giakoumakis was vooral in de eerste seizoenshelft op dreef bij VVV-Venlo. In de eerste zestien Eredivisie-wedstrijden scoorde hij zestien keer. Alleen Luis Suárez (zeventien goals in het seizoen 2009/2010 namens Ajax) en Mateja Kezman (achttien namens PSV in 2002/2003) deden dat beter deze eeuw.

Het leverde Giakoumakis een eerste uitnodiging op voor het Griekse nationale elftal, waar John van 't Schip bondscoach is. Op 11 november debuteerde hij in de oefeninterland tegen Cyprus. Hij luisterde zijn vuurdoop direct op met een doelpunt. Sindsdien speelde hij nog vijf interlands voor Griekenland.

Hoogtepunten van de Griek in de Eredivisie waren onder meer zijn vier doelpunten in de wedstrijden tegen ADO Den Haag op 13 januari (1-4) en tegen Vitesse (4-1) op 27 januari. Bovendien maakte hij ook nog een hattrick in de seizoensopener tegen FC Emmen in september vorig jaar (3-5).

Na zijn doelpunt tegen Fortuna Sittard op 14 maart stond Giakoumakis vijf wedstrijden op rij droog en daalde VVV door een historische reeks van twaalf achtereenvolgende nederlagen af naar de kelder van de Eredivisie. In de tussentijd moest trainer Hans de Koning het veld ruimen. Zijn opvolger Jos Luhukay kon degradatie echter niet afwenden.

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Giakoumakis ligt. De spits, die over een contract tot medio 2022 beschikt, zou volgens verschillende media in de belangstelling staan van clubs uit Engeland, Duitsland en Qatar. VVV kocht de spits vorig jaar voor 200.000 euro van AEK Athene.