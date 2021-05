Eran Zahavi kan donderdag 'gewoon' namens PSV in actie komen in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Volgens trainer Roger Schmidt gaat het naar omstandigheden goed met de Israëlische spits, wiens gezin zondag werd overvallen thuis in Amsterdam.

Zahavi's vrouw en kinderen werden vastgebonden nadat zij met een vuurwapen werden bedreigd door twee mannen die zich voordeden als postbezorgers en er met dure spullen vandoor gingen. Zahavi zelf was in Tilburg, waar hij met PSV aan zou treden tegen Willem II, en keerde meteen huiswaarts.

PSV bood Zahavi de optie om het restant van dit seizoen aan zich voorbij te laten gaan om zich te kunnen focussen op zijn familie, maar de speler zelf wil de laatste twee competitieduels gewoon spelen en stond dinsdag alweer op het trainingsveld.

"En hij heeft goed getraind ook", zei Schmidt woensdag op zijn persconferentie. "We kijken dag voor dag hoe het met hem en zijn familie gaat. Ik ga nog even persoonlijk met hem praten, maar ik denk dat hij zo snel mogelijk weer terug wil naar een normale situatie."

"Ik zou het ook begrijpen als hij niet kan spelen of als zijn familie het niet wil. Het is voor hen niet makkelijk om met deze situatie om te gaan. Gelukkig is er niemand gewond geraakt."

Eran Zahavi komt bij zijn huis in Amsterdam aan, nadat zijn gezin is overvallen. Eran Zahavi komt bij zijn huis in Amsterdam aan, nadat zijn gezin is overvallen. Foto: ANP

'Goed nadenken over wat je van je privéleven wil vrijgeven'

Schmidt werd tijdens het persmoment ook gevraagd of het wel verstandig is dat voetballers dure spullen showen op sociale media. Zo plaatst Zahavi op Instagram vaak foto's waarop hij te zien is met een prijzig horloge om zijn pols.

"Ik denk dat het internet voordelen en nadelen heeft", aldus Schmidt. "Maar voetballers en ook mijn kinderen groeien op in deze wereld. Ik denk dat je in het algemeen goed moet nadenken over wat je van je privéleven wil vrijgeven."

PSV kan tegen PEC, net als tegen Willem II, niet beschikken over Mohamed Ihattaren (maagproblemen) en Timo Baumgartl (blessure). Mario Götze is een groot vraagteken door lichte spierproblemen en het is waarschijnlijker dat hij er zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht pas weer bij is.

De Eindhovenaren verdedigen de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League. De voorsprong op nummer drie AZ bedraagt één punt. De Alkmaarders gaan donderdag op bezoek bij FC Groningen en nemen het zondag op eigen veld op tegen Heracles Almelo.

PSV-PEC begint donderdag om 14.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Ook de overige acht duels starten donderdag om 14.30 uur. Zondag om 14.30 uur staat er eveneens een volledige speelronde op het programma.

