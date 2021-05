PSV-verdediger Aniek Nouwen maakt komende zomer een droomtransfer naar Chelsea. De 22-jarige international van de Oranjevrouwen verlaat de Eindhovense club transfervrij en tekent een driejarig contract bij de Engelse topclub.

"Ik heb altijd wel gezegd dat in Engeland spelen wel een droom is", zegt Nouwen tegen de NOS. "Hier word ik heel blij van. Ergens in december kreeg ik het eerste belletje. Toen ik hoorde om welke club het ging, dacht ik: wow, dit is wel een topclub."

Chelsea is bezig aan een uitstekend seizoen. De ploeg van manager Emma Hayes prolongeerde de landstitel, won de League Cup en staat zondag in Göteborg in de Champions League-finale tegen het FC Barcelona van Lieke Martens.

Nouwen speelt sinds 2016 in het eerste elftal van PSV. Ze veroverde met de Brabantse club tot dusver twee keer de KNVB-beker (2017 en 2018) - daar kan in juni een derde bij komen - en hoopt daar dit seizoen ook nog haar eerste landstitel aan toe te voegen.

"Ik ben een echte PSV'er, ik heb nu vijf jaar hier gevoetbald. Ik heb altijd gezegd: ik kom nog een keer terug. We zullen zien. Bij Chelsea wil ik ervaring opdoen in topwedstrijden. Nu spelen ze de Champions League-finale, zoiets wil ik ook."

De centrale verdediger debuteerde in maart 2019 voor de Oranjevrouwen en kwam vooralsnog tot veertien interlands. Ze maakte in de zomer van dat jaar geen deel uit van de selectie die de WK-finale haalde, maar is inmiddels een vaste basisspeler.