Ajax is op een bijzondere manier omgesprongen met de kampioensschaal. De Amsterdamse club heeft het zilveren exemplaar laten omsmelten tot ruim 42.000 kleine kampioenssterren, die worden uitgedeeld aan de seizoenkaarthouders.

Ajax heeft hiertoe besloten vanwege de bijzondere omstandigheden waarin dit seizoen wordt gevoetbald. Bijna de hele jaargang was er vanwege de coronacrisis geen publiek welkom in de stadions. Alleen tijdens vier speelrondes mocht een klein aantal supporters bij de wedstrijden aanwezig zijn.

"Wij hebben het dit seizoen grotendeels zonder onze fans moeten doen", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. "Althans, ze zaten niet op de tribune. Desondanks hebben onze spelers hun steun iedere wedstrijd gevoeld. Bijvoorbeeld via sociale media en op weg naar het stadion."

"Eerder lieten we met #XXXVoorjullie al weten dat we het kampioenschap aan de fans opdragen. Het delen van de schaal met onze seizoenkaarthouders past daar mooi bij. Zij hebben hiermee een tastbare herinnering aan dit seizoen en zo zijn ze op een unieke manier betrokken bij het kampioenschap."

Alle seizoenkaarthouders ontvangen vanaf woensdag per post een kampioensster, die 3,45 gram weegt en 0,06 gram van de schaal bevat. Om uit de schaal 42.000 sterren te vervaardigen, werd samengewerkt met De Tingieterij. Het bedrijf maakt sinds 1985 de schaal voor de kampioen van de Eredivisie.

Ajax werd anderhalve week geleden voor de 35e keer in de clubgeschiedenis landskampioen. De ploeg van trainer Erik ten Hag veroverde ook de KNVB-beker. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de Eredivisie. Ajax neemt het donderdag in eigen huis op tegen VVV-Venlo en gaat zondag op bezoek bij Vitesse.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video te bekijken waarin Ajax het nieuws over het omsmelten van de kampioensschaal aankondigt.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie