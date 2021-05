Na het 3-3-gelijkspel tegen Levante is de landstitel ver weg voor FC Barcelona. Trainer Ronald Koeman baalt van de slechte tweede helft van zijn ploeg.

"Het wordt erg lastig, onze kansen op de titel zijn veel kleiner geworden", zei Koeman in een eerste reactie na de wedstrijd. "We moeten onze laatste twee duels winnen en hopen dat de concurrentie nog verliest."

Barcelona stond dinsdag bij rust met 0-2 voor tegen Levante, maar de ploeg van Koeman incasseerde na rust drie treffers. Koeman had geen verklaring voor die inzinking.

"In de rust hebben we juist gezegd dat we met dezelfde intensiteit moesten blijven spelen. Maar we waren in de tweede helft veel minder agressief. We zijn erg teleurgesteld, want met een 0-2-voorsprong verwacht je niet dat je nog gelijkspeelt."

Stand boven in La Liga 1. Atlético Madrid 35-77

2. FC Barcelona 36-76

3. Real Madrid 35-75

4. Sevilla 35-71

Koeman: 'Er worden altijd vraagtekens bij een trainer geplaatst'

"We hebben vandaag een grote stap achteruit gezet en als trainer voel ik me altijd maximaal verantwoordelijk", zei Koeman. Hoewel de trainer nog een contract voor een jaar heeft, wordt in Spanje getwijfeld of de nieuwe clubvoorzitter Joan Laporta na de zomer met hem door wil.

"Er worden altijd vraagtekens geplaatst bij trainers en na de tweede helft van vanavond begrijp ik dat nog ook", zei Koeman. De trainer focust zich liever op het competitieslot, waarin Barcelona nog thuis tegen RC Celta (zondag) en uit tegen Eibar (23 mei) speelt.

"We gaan ons voorbereiden op die laatste twee wedstrijden en daarna op het volgende seizoen. Maar eerst moeten we het gelijkspel van vandaag verwerken, en dat zal niet makkelijk zijn."