Michael van Praag is teleurgesteld door een uitspraak van Ronald Koeman, die onlangs tijdens een discussie over de Super League verklaarde dat het de UEFA alleen maar om geld te doen is. De trainer van FC Barcelona "had zich beter even in situatie kunnen verdiepen", zoals Louis van Gaal wel gedaan zou hebben, zei de bestuurder die vorige maand als erelid afscheid nam van de UEFA.

"Ik mag Koeman graag, maar wat ik hem nu in slecht Engels op de Spaanse televisie hoorde zeggen; dat sloeg nergens op", aldus Van Praag. "De UEFA krijgt slechts 6,5 procent van alle inkomsten uit de Champions League."

"Ze organiseren daarvoor het toernooi, laten scheidsrechters reizen en boeken hotels voor ze. Ook heeft de UEFA al 48 miljoen euro aan coronatesten uitgegeven, zodat iedereen veilig kan voetballen."

Koemans Barcelona was een van de twaalf initiatiefnemers van de Super League. Negen van die clubs trokken zich inmiddels terug, maar Barcelona, Real Madrid en Juventus zien nog toekomst in het plan voor een gesloten Europese elitecompetitie.

"Zelfs een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen", zegt Van Praag. "Ik zie de Super League niet meer gebeuren. De UEFA en de bonden gaan reglementen aanpassen."

"Er komt in 2024 een nieuwe opzet voor de Champions League en misschien komt er na 2028 wel weer een ander format voor dat toernooi. Maar ook dan kunnen clubs alleen op basis van resultaten in hun eigen nationale competitie deelnemen."

'Barcelona wilde 5.000 euro voor maaltijden jeugdspelers'

Barcelona kampt met een schuld van 1,2 miljard euro en is op zoek naar geld. De deelnemers aan de Super League dachten jaarlijks 3,5 miljard euro te kunnen verdelen. Dat is veel meer dan het totale prijzengeld van ruim 2 miljard voor alle deelnemers aan de Champions League.

"Maar als je geen geld meer hebt, dan moet je de tering naar de nering zetten", zegt Van Praag. "Dat moeten FC Dordrecht en Telstar ook. Als alle voetballers overal 20 procent minder betaald krijgen, dan stoppen ze niet met voetballen hoor."

"Zal ik je eens iets verklappen over Barcelona? Die club neemt ook deel aan Youth League, de Champions League voor jeugdteams. De UEFA betaalt dat tot de laatste cent", aldus Van Praag. "Maar een paar jaar geleden wilde Barcelona 5.000 euro extra van de UEFA, zodat het ook een goede lunch voor de tegenstanders kon serveren. Die club heeft een budget van 500 of 600 miljoen, snap je het nog?"

Van Praag is bang dat de naam van de UEFA wordt aangetast door opmerkingen als die van Koeman. "Dan beginnen mensen al snel weer over UEFA-maffia, wat zeer onterecht is."