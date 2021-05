Met nog twee Eredivisie-speelronden te gaan is de strijd om de Europese tickets nog niet beslist en wacht onderin een zinderend gevecht tegen degradatie. Dit staat per club op het spel.

Wat is er te winnen/verliezen? Plek 1: Champions League

Plek 2: Tweede voorronde Champions League

Plek 3: Play-offronde Europa League

Plek 4: Derde voorronde Conference League

Plek 5-8: Play-offs voor tweede voorronde Europa Conference League

Plek 9-15: Niets

Plek 16: Play-offs tegen degradatie naar KKD

Plek 17 en 18: Directe degradatie naar KKD

1. Ajax (82 punten, +75): freewheelend naar het einde

Met de dubbel op zak zijn Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico al op vakantie gestuurd. Het tekent de zorgeloosheid waarmee Ajax het seizoen kan afmaken. Met de teller op 96 treffers is het enige doel voor de ploeg van trainer Erik ten Hag de 100 goals halen en het seizoen zo nog meer glans geven.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen VVV-Venlo (donderdag) en uit tegen Vitesse (zondag).

2. PSV (68 punten, +37): Champions League-voetbal is een must

Met de transfervrije Mario Götze en de dure Philipp Max (8 miljoen euro) en Ibrahim Sangaré (9 miljoen euro) was PSV de grote uitdager van Ajax, maar in de winter werd al duidelijk dat de tweede plaats het hoogst haalbare was. Het vasthouden van die tweede plek, die goed is voor kwalificatie voor de voorronde van de Champions League, is nu het grote doel van de Eindhovenaren. Lukt dat niet, dan mag het seizoen als mislukt beschouwd worden.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen PEC Zwolle (donderdag) en uit tegen FC Utrecht (zondag).

3. AZ (67 punten, +39): Plek twee lonkt voor talentvolle generatie

Het wordt minimaal plek drie en daarmee een plek in de voorronde van de Europa League voor AZ. PSV passeren zou een bonus en een fraai afscheid voor (een deel van) een talentvolle generatie uit eigen jeugd zijn. Het kan niet anders of komende zomer wordt getrokken aan de 'grote vier': Teun Koopmeiners, Owen Wijndal, Calvin Stengs en Myron Boadu.

Resterende wedstrijden: Uit tegen FC Groningen (donderdag) en thuis tegen Heracles Almelo (zondag).

4. Vitesse (60 punten, +16): Bijna zeker van Europees voetbal

Halverwege het seizoen was Vitesse titelkandidaat, maar nu is een ticket voor de voorrondes van de Conference League het hoogst haalbare. De ploeg van trainer Thomas Letsch heeft nog één zege nodig om Feyenoord definitief achter zich te laten, en dat zou een prestatie van formaat zijn.

Resterende wedstrijden: Uit tegen Fortuna Sittard (donderdag) en thuis tegen Ajax (zondag).

Het is de vraag of Dick Advocaat zijn carrière als clubtrainer afsluit met het behalen van Europees voetbal. Het is de vraag of Dick Advocaat zijn carrière als clubtrainer afsluit met het behalen van Europees voetbal. Foto: ANP

5. Feyenoord (55 punten, +25): Snakt naar het einde en kan nog veel verliezen

Zelden snakte een ploeg zo naar het einde van het seizoen, maar met één been in de play-offs gaat het waarschijnlijk nog langer duren voor Feyenoord. De formatie van de afzwaaiende trainer Dick Advocaat heeft een klein wonder nodig voor directie plaatsing voor de voorrondes van de Conference League.

Resterende wedstrijden: Uit tegen Heracles Almelo (donderdag) en thuis tegen RKC Waalwijk (zondag).

6. FC Utrecht (51 punten, +4): Rustig toewerken naar play-offs

Al weken is FC Utrecht zeker van een plek in de play-offs. De druk staat er even niet op, al kan Feyenoord nog worden ingehaald, en dat zou louter thuiswedstrijden in de jacht op Europees voetbal betekenen.

Resterende wedstrijden: Uit tegen Sparta (donderdag) en thuis tegen PSV (zondag).

7. FC Groningen (49 punten, +4): Alle ogen op Robben

Een plek in de play-offs kan FC Groningen alleen nog in theorie ontgaan. Toch kunnen de laatste twee duels van de reguliere competitie meer dan boeiend worden, na de hoofdrol van Arjen Robben afgelopen weekend tegen FC Emmen. De routinier, die een vraagteken is voor het duel met AZ, durft zelfs hardop te dromen van een terugkeer in Oranje.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen AZ (donderdag) en uit tegen PEC Zwolle (zondag).

Arjen Robben heeft aan het einde van het seizoen ineens de smaak te pakken. Arjen Robben heeft aan het einde van het seizoen ineens de smaak te pakken. Foto: Pro Shots

8. Sparta Rotterdam (43 punten, +0): Na 36 jaar is Europees voetbal mogelijk

Twee jaar na de promotie is Sparta vol in de race voor een plek bij de eerste acht en daarmee de play-offs. De Rotterdamse club maakt zowaar kans op een ticket voor de voorronde van de Conference League. Sparta speelde voor het laatst Europees in 1985.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen FC Utrecht (donderdag) en uit tegen sc Heerenveen (zondag).

9. Heracles Almelo (43 punten, -6): Zwaar programma voor play-offplek

Aan het einde van een stabiel seizoen, waarin Heracles de ultieme middenmoter is, lonkt voor de ploeg van trainer Frank Wormuth de play-offs. Het zou een bonus zijn voor de Almelose club, die wel een pittig programma heeft.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen Feyenoord (donderdag) en uit tegen AZ (zondag).



10. Fortuna Sittard (40 punten, -7): Play-offplek zou wederopstanding compleet maken

Maandenlang leek Fortuna Sittard hard op weg naar degradatie, maar na het ontslag van trainer Kevin Hofland - en nadat in december pas voor het eerst gewonnen werd - werd het onder Sjors Ultee toch nog een mooi seizoen. Plaatsing voor de play-offs zou de wederopstanding compleet maken.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen Vitesse (donderdag) en uit tegen Willem II (zondag).

Fortuna Sittard mag dromen van Europees voetbal. Fortuna Sittard mag dromen van Europees voetbal. Foto: ANP

11. sc Heerenveen (39 punten, -3): Seizoen dreigt als nachtkaars uit te gaan

Begin dit seizoen was sc Heerenveen, vooral dankzij Henk en Joey Veerman, even de subtopper van weleer, maar de Friezen vielen ver terug. Een plek in de play-offs is bijna onhaalbaar, waardoor het seizoen waarschijnlijk als een nachtkaars uitgaat.

Resterende wedstrijden: Uit tegen FC Emmen (donderdag) en thuis tegen Sparta (zondag).

12. FC Twente (38 punten, -2): Danilo als verpersoonlijking van ineenstorting

In de eerste maanden van het seizoen was Ajax-huurling Danilo speerpunt van het aanvallende supertrio met Queensy Menig en Václav Cerný. FC Twente swingde, tot Cerný ernstig geblesseerd raakte, Menig zijn vorm verloor en Danilo niet meer wist hoe te scoren. De Braziliaan is de verpersoonlijking van de ineenstorting van Twente, dat alleen in theorie nog kans maakt op de play-offs.

Resterende wedstrijden: Uit tegen RKC Waalwijk (donderdag) en thuis tegen ADO Den Haag (zondag).

13. PEC Zwolle (35 punten, -8): Zorgeloos einde van moeizaam jaar

Het sprankelde bijna nooit in Zwolle (en dat kostte John Stegeman de kop), maar het was wel net genoeg om niet in degradatienood te raken. Nu is PEC Zwolle met Ajax de enige club die niets meer te winnen én niets meer te verliezen heeft.

Resterende wedstrijden: Uit tegen PSV (donderdag) en thuis tegen FC Groningen (zondag).

14. RKC Waalwijk (27 punten, -20): Niet te vroeg juichen

Nadat RKC in het afgebroken coronaseizoen onderaan eindigde, draait de ploeg van Fred Grim nu een boven verwachting goed seizoen. Maar doordat FC Emmen en zelfs ADO Den Haag ineens punten gingen pakken, zijn de Waalwijkers nog altijd niet veilig. Nog één keer winnen en er kan pas echt gejuicht worden.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen FC Twente (donderdag) en uit tegen Feyenoord (zondag).

De selectie van Willem II werd woensdag toegezongen door de aanhang. De selectie van Willem II werd woensdag toegezongen door de aanhang. Foto: Pro Shots

15. Willem II (25 punten, -32): Tussen hoop en vrees

Na een KNVB-bekerfinale (2018/2019) en plaatsing voor Europees voetbal (2019/2020) kan het nu een rampzalig seizoen worden voor Willem II. De Tilburgers moeten waarschijnlijk een van de twee laatste wedstrijden winnen om niet in de play-offs tegen degradatie te belanden - of zelfs direct te degraderen.

Resterende wedstrijden: Uit tegen ADO Den Haag (donderdag) en thuis tegen Fortuna Sittard (zondag).

16. FC Emmen (24 punten, -34): De flow is weer weg

Niemand gaf FC Emmen nog een kans, tot in acht wedstrijden vijftien punten werden gepakt. De ploeg van trainer Dick Lukkien leek door te stomen naar de veilige plekken, maar na dikke nederlagen tegen Ajax en FC Groningen is de flow weg. Het wordt alsnog hangen en wurgen voor Emmen, met de degradatiekraker tegen VVV-Venlo als eventuele laatste strohalm.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen sc Heerenveen (donderdag) en uit tegen VVV-Venlo (zondag).

17. VVV-Venlo (23 punten, -42): Hopen op een mirakel

Als we puur naar de laatste maanden kijken, dan had VVV-Venlo al lang gedegradeerd moeten zijn. De reeks van twaalf nederlagen op rij werd zaterdag weliswaar beëindigd met een gelijkspel tegen RKC, maar daarmee is meteen al het positieve gezegd. VVV gaat voor een mirakel tegen Ajax, dat eerder dit seizoen met 0-13 won in Venlo, anders is het misschien al voorbij.

Resterende wedstrijden: Uit tegen Ajax (donderdag) en thuis tegen FC Emmen (zondag).

18. ADO Den Haag (22 punten, -43): Plots is een Haags wonder mogelijk

Er is geen geld en er waren geen punten. ADO Den Haag had zich al verzoend met degradatie om als Keuken Kampioen Divisie-club aan de wederopbouw te beginnen, tot Feyenoord en PEC Zwolle in de laatste weken verslagen werden. Met een relatief makkelijk programma lijkt een Haags wonder plots mogelijk.

Resterende wedstrijden: Thuis tegen Willem II (donderdag) en uit tegen FC Twente (zondag).

