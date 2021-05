FC Barcelona heeft dinsdagavond slechte zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van trainer Ronald Koeman gaf in de uitwedstrijd tegen Levante tot twee keer toe een voorsprong uit handen (3-3) en ziet de titel uit het zicht verdwijnen.

Door het pijnlijke gelijkspel staat Barcelona met 76 punten op de tweede plek, terwijl de concurrentie nog in actie moet komen. Atlético Madrid (77 punten) speelt woensdagavond een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad en nummer drie Real (75 punten) gaat donderdag op bezoek bij Granada.

Lionel Messi opende in de 25e minuut nog de score tegen Levante en verstevigde zijn positie als topscorer in La Liga. De 33-jarige Argentijn staat nu op 29 competitietreffers dit seizoen. Pedri maakte er in de eerste helft ook nog 0-2 van.

Na rust knokte Levante zich binnen enkele minuten verrassend terug tot 2-2 door doelpunten van Gonzalo Melero en José Luis Morales. Ousmane Dembélé zette Barcelona in de 64e minuut weer op voorsprong, maar Sergio León bezorgde Levante in de slotfase een punt en deed Barcelona pijn.

Frenkie de Jong stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij FC Barcelona en maakte net als in de afgelopen acht competitiewedstrijden de negentig minuten vol. De oud-Ajacied kreeg wel een gele kaart tegen Levante en is daardoor geschorst voor de thuiswedstrijd tegen RC Celta op 16 mei. Sergiño Dest kwam in de 81e minuut het veld in en zag er niet goed uit bij de 3-3.

Lionel Messi zorgde met een fraai doelpunt voor zijn 29e competitietreffer dit seizoen. Lionel Messi zorgde met een fraai doelpunt voor zijn 29e competitietreffer dit seizoen. Foto: Getty Images

FC Barcelona maakt het zichzelf moeilijk tegen Levante

FC Barcelona schoot uit de startblokken tegen Levante en was na anderhalve minuut al dicht bij de 0-1. De Jong veroverde de bal aan de rand van het strafschopgebied na een schouderduw en gaf voor op Pedri, maar zijn schot ging naast. Twee minuten later schoot Pedri wederom op aangeven van De Jong op doelman Aitor Fernández.

De storm van Barcelona ging daarna even liggen, maar in de 25e minuut was de 0-1 alsnog een feit. Messi kreeg de bal vanaf de zijkant in vrijstaande positie aangespeeld en verschalkte Fernández met een fraaie volley.

Amper tien minuten later haalde Pedri zijn gram voor de twee gemiste kansen in de openingsfase. Het achttienjarige talent werkte de bal van dichtbij binnen in een leeg doel nadat Dembélé goed het overzicht hield.

Hoewel FC Barcelona weinig te duchten had van Levante, kwam de thuisploeg in een tijdsbestek van enkele minuten uit het niets terug tot 2-2. Melero kopte in de 57e minuut raak na matig verdedigen van Sergi Roberto en in drie minuten later schoot Morales schitterend raak na balverlies van Messi.

Heel lang kon Levante niet genieten van de gelijkmaker, want Dembélé schoot in de 64e minuut op fraaie wijze de 2-3 binnen. Daar leek het ook bij te blijven, maar Levante kwam in de 83e minuut toch nog langszij. De net ingevallen Dest kon mede door een glijpartij een voorzet niet voorkomen, waarna León van dichtbij binnentikte en de titelkansen van Barcelona verder verkleinde.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga