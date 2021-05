Sporting CP heeft dinsdag voor het eerst sinds 2002 de landstitel veroverd in Portugal. De club uit Lissabon won de kampioenswedstrijd tegen Boavista met 1-0. In de Turkse Süper Lig was Ryan Babel opnieuw trefzeker voor Galatasaray.

Sporting-aanvaller Paulinho maakte in de 36e minuut de enige treffer van de wedstrijd in een leeg Estádio José Alvalade tegen Boavista. Buiten het stadion vierden duizenden fans de eerste titel in negentien jaar, nadat de club steevast werd afgetroefd door Benfica en FC Porto. Dieptepunt was de zevende plaats in 2013.

Sporting heeft nu met nog twee speelronden te gaan acht punten voorsprong op nummer twee Porto. Nummer drie Benfica heeft twaalf punten minder.

Door de negentiende landstitel uit de clubhistorie speelt Sporting volgend seizoen voor het eerst sinds 2017 in de Champions League. Alleen in het seizoen 2008/2009 overwinterde de club in het miljoenenbal.

Vreugde bij de fans van Sporting CP buiten het stadion. Vreugde bij de fans van Sporting CP buiten het stadion. Foto: Pro Shots

Landskampioenen in Europa Engeland - Manchester City

Spanje - Nog niet bekend

Duitsland - Bayern München

Italië - Internazionale

Frankrijk - Nog niet bekend

Nederland - Ajax

Portugal - Sporting CP

België - Nog niet bekend

Rusland - FC Zenit

Schotland - Rangers FC

Turkije - Nog niet bekend

Oostenrijk - Nog niet bekend

Zwitserland - Young Boys

Griekenland - Olympiacos

Titelstrijd in Turkije beslist in laatste speelronde

In Turkije is de titelstrijd veel spannender. Babel had dinsdag met een benutte penalty een bijdrage aan de 1-4 zege van Galatasaray bij Denizlispor, terwijl koploper Besiktas verloor bij Fatih Karagümrük. Zaterdag scoorde de 34-jarige Babel ook al in de met 3-1 gewonnen topper tegen Besiktas. De aanvaller lijkt een zekerheidje voor de voorlopige EK-selectie van Oranje-bondscoach Frank de Boer, die vrijdag bekend wordt gemaakt.

Halil Dervisoglu, die voor de winterstop voor FC Twente speelde, had bij Galatasaray een basisplaats als spits en maakte de 0-1 tegen Denizlispor. Ook Ryan Donk mocht starten.

Met nog een speelronde te gaan heeft zowel Galatasaray als Besiktas 81 punten, maar Besiktas heeft een iets beter doelsaldo (+44 om +42).

Zaterdag om 19.30 uur is de laatste speelronde en dan speelt Besiktas uit tegen Göztepe en Galatasaray neemt het thuis op tegen Yeni Malatyaspor. Overigens kan Fenetbahçe ook nog kampioen worden. Die club heeft 79 punten en sluit het seizoen af met een uitduel met Kayserispor.

Hirving Lozano juicht na zijn goal voor Napoli tegen Udinese. Hirving Lozano juicht na zijn goal voor Napoli tegen Udinese. Foto: Pro Shots

Napoli blijft op koers voor CL-ticket

In Italië maakte Napoli dinsdag geen fout in de strijd om een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. De ploeg van coach Gennaro Gattuso versloeg Udinese in Napels met 5-1 en steeg naar de tweede plaats in de Serie A.

Piotr Zielinski opende in de 28e minuut de score voor Napoli, kort daarna gevolgd door de 2-0 van Fabián Ruiz. Vlak voor rust zorgde Stefano Okaka Chuka voor de aansluitingstreffer van Udinese.

Oud-PSV'er Hirving Lozano, die een basisplaats had, nam in de 56e minuut de 3-1 voor zijn rekening. Giovanni Di Lorenzo maakte de 4-1 en in blessuretijd bepaalde Lorenzo Insigne de eindstand op 5-1. Bij Udinese had Marvin Zeegelaar een basisplaats. Thomas Ouwejan kwam in de tweede helft binnen de lijnen.

Napoli heeft na 36 wedstrijden 73 punten. Atalanta en AC Milan hebben allebei 72 punten, maar hebben een wedstrijd minder gespeeld. Nummer vijf Juventus staat op 69 punten en moet de 36e wedstrijd ook nog afwerken. Alleen de nummer één tot en met vier in Italië kwalificeert zich voor de Champions League.