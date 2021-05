Manager Josep Guardiola is vanwege het rommelige seizoen extra trots op het veroveren van de landstitel met Manchester City. Het is al de derde keer in de afgelopen vier jaar dat de Spanjaard de 'Citizens' naar het kampioenschap leidt in Engeland.

"Dit was een seizoen zoals we nog nooit hebben gezien. Deze titel was dan ook de lastigste", zegt Guardiola op de site van Manchester City. "Ik ben ongelooflijk trots dat ik de manager mag zijn van deze groep spelers. Het is heel bijzonder om in zo'n rommelig seizoen met de nodige moeilijkheden zo consistent te blijven."

Ondanks een moeizaam begin van het seizoen was het de laatste weken niet meer de vraag of, maar wanneer Manchester City kampioen zou worden. De titel werd dinsdagavond een feit, al kwam de ploeg van Guardiola zelf niet in actie. Naaste belager Manchester United verloor met 1-2 van Leicester City en kan rivaal City in de resterende drie speelronden niet meer van de eerste plek stoten.

De landstitel is de tweede prijs voor City dit seizoen, nadat eind april de League Cup werd gewonnen. Op 29 mei staat de kersverse landskampioen bovendien tegenover Chelsea in de finale van de Champions League, die nog nooit werd gewonnen door City.

"Maar aan het begin van elk seizoen, is de Premier League de belangrijkste competitie voor ons", benadrukt Guardiola. "Dit is de competitie waarin je tegen al je rivalen speelt en je er één keer in de drie dagen moet staan. Je kan de Premier League alleen winnen als je week in, week uit de beste bent. Dit is een groot succes."

Supporters van Manchester City verzamelden zich dinsdagavond bij het Etihad Stadium om de landstitel te vieren. Supporters van Manchester City verzamelden zich dinsdagavond bij het Etihad Stadium om de landstitel te vieren. Foto: Getty Images

Fernandinho: 'Premier League is de moeilijkste competitie'

Fernandinho deelt de mening van zijn coach. De middenvelder, die sinds de zomer van 2013 onder contract staat bij Manchester City, denkt dat er eigenlijk geen betere prestatie mogelijk is dan het winnen van de Premier League.

"De Premier League is de moeilijkste competitie in de hele wereld. Elke wedstrijd is zwaar. Het betekent heel veel voor mij en de rest van de selectie dat we deze competitie weer hebben gewonnen. Het is de ultieme manier om onze ambities te verwezenlijken. Hier dromen we van", aldus Fernandinho.

De 36-jarige Braziliaan veroverde zijn vierde landstitel met City, waarmee hij ook onder meer de FA Cup en de League Cup (zes keer) won. Fernandinho is sinds het vertrek van David Silva afgelopen zomer de aanvoerder bij de formatie uit Manchester.

"Het is een eer en een privilege om aanvoerder te zijn van dit team. Of het nu in trainingen of wedstrijden was; de spelers hebben alles gegeven. De teamspirit is dit seizoen echt geweldig geweest."

