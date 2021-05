Manchester City is dinsdagavond voor de zevende keer in de historie landskampioen geworden. De 'Citizens' kwamen zelf niet in actie, maar kunnen de titel niet meer ontgaan door de 1-2-nederlaag die stadgenoot Manchester United leed tegen Leicester City.

Met nog drie speelronden te gaan, staat koploper Manchester City nu op een onoverbrugbare voorsprong van tien punten op naaste belager United. Bij een gelijkspel van 'The Red Devils' tegen Leicester was Manchester City alleen officieus zeker geweest van het kampioenschap.

Het is de vijfde keer deze eeuw en de derde keer in vier jaar dat Manchester City de landstitel verovert. De ploeg uit Manchester mocht zich in 1937, 1968, 2012, 2014, 2018 en 2019 ook al de beste club van Engeland noemen. Alleen Manchester United, Liverpool, Arsenal en Everton werden vaker kampioen op het hoogste niveau.

Door het veroveren van de landstitel met City staat manager Josep Guardiola nu op 31 prijzen in zijn trainerscarrière. De vijftigjarige Spanjaard won (tot dusver) tien prijzen met de 'Citizens', veertien met FC Barcelona en zeven als trainer van Bayern München.

Eerder dit seizoen veroverde Manchester City al de League Cup door Tottenham Hotspur in de finale met 1-0 te verslaan. De kersverse landskampioen staat op 29 mei ook nog tegenover Chelsea in de eindstrijd van de Champions League.

Leicester City zet grote stap naar CL-ticket

Leicester City kende door een treffer van Luke Thomas in de tiende minuut een droomstart op Old Trafford, dat voor de wedstrijd zwaar werd bewaakt door de politie. Eerder deze maand wisten boze fans het stadion binnen te dringen en daardoor moest de topper tussen United en Liverpool worden uitgesteld.

United raakte niet in de war van de vroege openingstreffer, want Mason Greenwood trok de stand vijf minuten later al gelijk. Dat deed de negentienjarige Engelsman onder toeziend oog van Donny van de Beek, die een basisplek kreeg van manager Ole Gunnar Solskjaer en de negentig minuten volmaakte.

In de tweede helft was Leicester verreweg de betere ploeg en de formatie van coach Brendan Rodgers kwam in de 66e minuut ook op voorsprong. Çaglar Söyüncü kopte raak uit een vrije trap van Marc Albrighton, waardoor de verdediger Manchester City de titel bezorgde en zijn eigen ploeg eveneens een mooie dienst bewees.

Leicester City staat nu met 66 punten op de derde plek in de Premier League en is zo goed als zeker van een plek in de top vier. Alleen de bovenste vier ploegen mogen volgend seizoen meedoen aan de Champions League.

De andere Premier League-wedstrijd van dinsdagavond ging tussen Southampton en Crystal Palace en werd met 3-1 gewonnen door 'The Saints'. Jairo Riedewald deed de hele wedstrijd mee bij Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt op de bank bleef.

Leicester City boekt een fraaie zege bij Manchester United, waardoor Manchester City landskampioen is. Leicester City boekt een fraaie zege bij Manchester United, waardoor Manchester City landskampioen is. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League