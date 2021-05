De KNVB gaat voor de Amerikaan Mark Parsons als opvolger van Sarina Wiegman bij Oranjevrouwen, meldt het AD dinsdag. De KNVB bevestigt het bericht niet, maar zegt dat wel er uiterlijk volgende maand een nieuwe bondscoach is aangesteld.

De 34-jarige Parsons heeft naast de Engelse ook de Amerikaanse nationaliteit. Hij is sinds 2015 trainer van de Amerikaanse club Portland Thorns, waar hij een doorlopend contract heeft. Eerder werkte hij als coach voor Washington Spirit. Naar verluidt is Parsons nog in onderhandeling met de KNVB, maar het zou wel de goede kant opgaan.

De KNVB is al op zoek naar een bondscoach sinds Sarina Wiegman in augustus bekendmaakte dat ze na de Olympische Spelen in Tokio bondscoach wordt van de Engelse vrouwen. KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee sprak in december de verwachting uit dat begin 2021 de opvolger van Wiegman zou zijn vastgelegd, maar dat lukte niet.

Van der Zee gaat nu niet in op het nieuws over een mogelijke aanstelling van Parsons. "Ik doe geen er geen mededelingen over", aldus Van der Zee tegen NU.nl. "En ik bevestig niets. We willen voor de start van de voorbereiding op de Spelen, eind juni, een nieuwe bondscoach hebben en dat gaat zeker lukken. En het zou mooi zijn als er begin juni, bij de volgende interlandperiode, al duidelijkheid is."