Supporters van Tottenham Hotspur krijgen meer inspraak in het beleid van de Premier League-club. Het bestuur van de Londenaren heeft dat besloten naar aanleiding van de commotie over de Super League.

Tottenham was een van de zes Engelse clubs die bij de plannen voor het Europese elitetoernooi betrokken waren. De gesprekken over de Super League zorgden voor veel woede bij nationale bonden, de UEFA, de FIFA en met name de fans.

"We hebben allemaal lessen getrokken uit recente gebeurtenissen met betrekking tot de Super League en hebben de betrokkenheid van fans nu als prioriteit", schrijft Tottenham dinsdag in een verklaring.

Een afgevaardigde van de supporters wordt volwaardig, maar niet-uitvoerend lid van het clubbestuur. Dat betekent dat de betreffende persoon geen directe invloed heeft op het beleid van Tottenham Hotspur.

De huidige nummer zeven van de Premier League volgt het voorbeeld van competitiegenoot Chelsea. 'The Blues' maakte vorige week bekend dat afgevaardigden van de supporters vanaf 1 juli mogen meepraten tijdens bestuursvergaderingen.

Naast Tottenham en Chelsea waren Manchester United, Manchester City, Liverpool en Arsenal namens Engeland betrokken bij de Super League. Van de in totaal twaalf oprichters geloven alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus nog in het controversiële project.