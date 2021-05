De FIFA heeft geïnteresseerde confederaties en landen dinsdag tijdens een virtuele bijeenkomst bijgepraat over de mensenrechtensituatie in Qatar, waar eind volgend jaar het WK gehouden wordt. Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond, zei dat het dankzij de Qatarese overheid snel de goede kant op gaat.

"We weten dat er nog werk aan de winkel is, maar we moeten erkennen dat er in zeer korte tijd aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Dat is dankzij de inzet van de hoogste autoriteiten in het land", aldus Infantino. Bij de bijeenkomst kwamen ook meerdere internationale experts aan het woord.

Infantino benadrukte dat het van belang is te luisteren naar die experts. "We moeten ervoor zorgen dat elk debat over deze complexe kwestie gebaseerd is op geverifieerde feiten."

De Britse krant The Guardian meldde in februari dat tussen 2010 en 2020 zeker 6.500 arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka in Qatar zijn overleden, onder meer bij de bouw van de stadions.

Het Nederlands elftal met shirts met de tekst 'Football Supports Change'. Het Nederlands elftal met shirts met de tekst 'Football Supports Change'. Foto: ANP

'Wetshervormingen zijn tienduizenden mensen ten goede gekomen'

Volgens Infantino voldoet de veiligheidssituatie op de bouwplaatsen inmiddels aan de internationale eisen en wordt dat onderschreven door de experts.

"Het is belangrijk voor de bij ons aangesloten federaties en landen om rechtstreeks van onafhankelijke internationale experts te horen dat de omstandigheden op de bouwplaatsen van WK-stadions de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen hebben bereikt. Recente baanbrekende wetshervormingen zijn al tienduizenden werknemers in heel Qatar ten goede zijn gekomen."

De mensenrechtensituatie is al onderwerp van discussie sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 en die discussie werd heviger door het bericht van The Guardian. Bij de start van de WK-kwalificatie kwamen tal van nationale elftallen met een statement. Het Nederlands elftal droeg voorafgaand aan de interland tegen Letland een shirt met de tekst 'Football Supports Change'.