Zlatan Ibrahimovic mist door een lichte knieblessure in elk geval de komende twee competitieduels van AC Milan. Deelname aan het EK is voor de ervaren Zweedse spits niet in gevaar.

Ibrahimovic speelde zondag nog ruim een uur mee bij de 0-3-zege van Milan op Juventus. "Hij heeft een tik op zijn knie gehad", vertelde trainer Stefano Pioli dinsdag op een persconferentie.

"Daardoor zal hij zeker de wedstrijden tegen Torino en Cagliari missen. Volgende week zullen we kijken hoe hij ervoor staat."

Milan houdt hoop dat Ibrahimovic in de laatste wedstrijd van het seizoen nog in actie kan komen. Op 23 mei sluiten de 'Rossoneri' het seizoen af met een uitwedstrijd tegen concurrent Atalanta.

Milan strijdt nog met Atalanta, Napoli en Juventus om drie tickets voor de Champions League. Landskampioen Internazionale is als enige in Italië al zeker van deelname aan het miljoenenbal.

Ibrahimovic naar verwachting op tijd fit voor EK

Vorige maand tekende de 39-jarige Ibrahimovic nog een nieuw éénjarig contract bij Milan. De spits stelde zich ook weer beschikbaar voor de nationale ploeg van Zweden, waarvoor hij met 62 treffers topscorer aller tijden is.

Op het komende EK speelt Zweden in Groep E tegen Spanje, Slowakije en Polen. Naar verwachting zal Ibrahimovic ruim op tijd fit zijn voor het toernooi dat in elf verschillende landen wordt gespeeld.

