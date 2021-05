Gianluigi Buffon is bezig aan zijn laatste weken bij Juventus. De 43-jarige doelman zet mogelijk definitief een punt achter zijn lange en imposante carrière.

"Na dit seizoen komt er een einde aan mijn periode bij Juventus", zegt Buffon dinsdag tegen BeIn Sports. "Als er niet een ander interessant project komt, dan stop ik."

"Het was een prachtige ervaring en ik heb altijd alles gegeven voor de club. We zijn nu aan het einde van dit tijdperk en het is goed om daar duidelijk en eerlijk over te zijn."

De 176-voudig international van Italië is bezig aan zijn tweede periode in Turijn. Hij speelde er tussen 2001 en 2018 ruim vijfhonderd duels, voordat hij naar Paris Saint-Germain vertrok. Na één seizoen in Frankrijk keerde de routinier weer terug.

Zowel vorig jaar als in het huidige seizoen is Buffon meestal tweede keus achter Wojciech Szczesny. De Italiaan kwam in twee jaar tijd tot zestien Serie A-duels.

Buffon heeft lange erelijst

De wereldkampioen van 2006 veroverde tien landstitels met Juventus en één met PSG. Verder staan er vier Coppa Italia's op zijn erelijst. Drie keer verloor Buffon met Juve de finale van de Champions League.

De doelman, die alom beschouwd wordt als een van de beste van zijn generatie, won met zijn eerste club Parma de UEFA Cup en de Italiaanse beker.

Ook in 2005 en 2006 eindigde Buffon met Juventus op de eerste plek, maar de club moest die titels inleveren wegens een omkoopschandaal. Juventus werd teruggezet naar de Serie B, waar Buffon als een van de weinige sterspelers de club trouw bleef.

Het huidige seizoen verloopt bepaald niet succesvol voor de formatie uit Turijn. Met nog drie duels te gaan bezet de 'Oude Dame' de vijfde plaats en dreigt het naast een Champions League-ticket te grijpen.

