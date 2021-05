Memphis Depay maakt kans op de prijs voor de beste voetballer van dit seizoen in de Franse Ligue 1. De aanvaller van Oranje is genomineerd, net als Kylian Mbappé en Neymar (beiden Paris Saint-Germain), Burak Yilmaz (Lille OSC) en Wissam Ben Yedder (AS Monaco).

De trofee wordt tussen 20 en 23 mei uitgereikt tijdens een reeks uitzendingen van Canal+. Vorig jaar werd de verkiezing niet gehouden, omdat de Franse competitie voortijdig werd afgebroken vanwege het coronavirus.

Mbappé werd in 2019 tot de beste voetballer van Frankrijk verkozen. De spits van PSG gaat dit seizoen met 25 treffers ruim aan kop op de topscorerslijst van de Ligue 1.

Lyon-aanvoerder Memphis deelt op die ranglijst de tweede plaats met Ben Yedder. Beiden waren goed voor achttien treffers.

Lyon strijdt in de laatste twee duels met Monaco om de derde plaats in de Ligue 1 en daarmee een ticket voor de Champions League. Monaco heeft momenteel één punt voorsprong.

Memphis is naar verwachting bezig aan zijn laatste weken in Franse dienst. De 62-voudig international van Oranje (23 doelpunten) heeft een aflopend contract en wordt al langere tijd met FC Barcelona in verband gebracht.

Bekijk de stand en het programma in de Ligue 1