Vrouwelijke amateurvoetballers mogen vanaf het seizoen 2021/2022 uitkomen in het eerste mannenelftal van hun club. De KNVB heeft daar dinsdag als eerste voetbalbond ter wereld toestemming voor gegeven.

De KNVB spreekt zelf van een "historisch moment voor het amateurvoetbal in Nederland én wereldwijd". Gemengd voetbal was in Nederland tot dusver alleen mogelijk in de jeugd en de lagere amateurelftallen.

"Zodra vrouwen echter de seniorenleeftijd bereikten, moesten zij kiezen tussen spelen in een vrouwencompetitie of gemengd blijven spelen in de B-categorie", zegt Jan-Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

"Wij zien op basis van de huidige tijdsgeest en recente onderzoeksresultaten geen reden meer om daaraan vast te houden en kiezen voor gelijkwaardigheid en diversiteit. We willen dat meiden en vrouwen op basis van hun kwaliteiten en eigen ambities een passende plek in het voetballandschap vinden."

Tot dusver mochten vrouwen alleen in lagere amateurelftallen (de B-categorie) met mannen samenspelen. Vanaf de zomer van 2021 zijn ze ook welkom in de A-categorie. Daarin zitten alle eerste elftallen van de Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse en de reserve-elftallen vanaf de Hoofdklasse tot en met de derde klasse.

Pilot bij Friese club verliep positief

De KNVB hield dit seizoen al een pilot. Voetbalster Ellen Fokkema kreeg dispensatie en mocht in het eerste elftal van de Friese vierdeklasser Foarut spelen.

Hoewel er door de coronapandemie slechts zeven wedstrijden konden worden gespeeld, waren de bevindingen van de pilot positief. Er vonden dataonderzoek, enquêtes, interviews met betrokkenen en observaties van wedstrijden plaats.

Vanaf de zomer van 2021 biedt de KNVB alle amateurclubs die een vrouw in hun eerste elftal willen laten spelen een begeleidingstraject aan. Het blijft voor mannelijke voetballers niet toegestaan om deel te nemen aan de vrouwencompetitie in het amateurvoetbal.