Tom Beugelsdijk mag gewoon blijven spelen voor Sparta Rotterdam zolang het onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij matchfixing loopt. Dat heeft de KNVB dinsdag aan NU.nl laten weten.

De verdediger wordt ervan verdacht eerder dit seizoen opzettelijk een gele kaart te hebben gepakt, zo bevestigde Sparta maandag.

De Rotterdamse politie heeft de zaak momenteel in onderzoek. Zolang dat onderzoek loopt, doen zij geen inhoudelijke mededelingen.

De NOS meldde zondag dat drie gokkers respectievelijk 13.000 en tweemaal 1.000 euro hadden gewonnen, nadat zij hadden ingezet op een gele kaart voor Beugelsdijk in de wedstrijd tegen PSV (3-5) in januari. Een van de mannen zou bij Beugelsdijk in de buurt wonen.

De KNVB wacht het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) af. De voetbalbond laat weten dat Beugelsdijk in afwachting van het onderzoek gewoon kan blijven spelen.

Sparta strijdt nog om plek in play-offs

Ook Sparta ziet geen aanleiding om Beugelsdijk voorlopig aan de kant te houden. "Totdat een eventueel onderzoek is afgerond, zal dit geen invloed hebben op de samenstelling van de selectie in de komende wedstrijden", meldde de Rotterdamse club maandag al.

De dertigjarige Beugelsdijk stelt zelf onschuldig te zijn. "Tom zegt dat het absolute onzin is. Hij is witheet", zei technisch directeur Henk van Stee van Sparta maandag tegen Rijnmond.

Sparta staat momenteel achtste in de Eredivisie, waarmee het op koers ligt voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal. In de laatste twee duels speelt de ploeg thuis tegen FC Utrecht (donderdag) en uit tegen sc Heerenveen (zondag).

