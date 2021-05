Edson Álvarez komt dit seizoen niet meer in actie voor Ajax. De middenvelder heeft vervroegd vakantie gekregen en is naar zijn geboorteland Mexico vertrokken.

Álvarez had donderdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo toch al niet in actie kunnen komen, omdat hij voor één duel geschorst is na zijn rode kaart van zondag tegen Feyenoord (0-3-zege). Door zijn vakantie mist hij ook de uitwedstrijd tegen Vitesse in de laatste speelronde.

Ajax doet donderdag en zondag evenmin een beroep op Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback kreeg eveneens vrijaf voor het slot van de competitie, waarin er voor de landskampioen niets meer op het spel staat.

Álvarez en Tagliafico krijgen extra rust omdat het speelschema vanwege de coronapandemie dit seizoen zwaarder was dan normaal. Beide spelers melden zich over zo'n twee weken weer bij hun nationale ploeg.

Mexico speelt op 30 mei een vriendschappelijk duel met IJsland en komt later in actie tegen Costa Rica (4 juni) en Honduras (12 juni). Vanaf 10 juli neemt Mexico deel aan de Gold Cup. Argentinië speelt in juni op de Copa Ámerica, waarvan het samen met Colombia gastland is.

VVV strijdt tegen degradatie

Ajax-VVV begint donderdag om 14.30 uur, net als de andere acht duels in de voorlaatste speelronde. Het heenduel in Venlo eindigde in oktober in een recorduitslag van 0-13.

VVV staat momenteel zeventiende in de Eredivisie en zal een plaats moeten stijgen om rechtstreekse degradatie te voorkomen.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie